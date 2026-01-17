學測首日考數A、自然！12.5萬考生「必帶物品」一次看

記者柯美儀／台北報導

今（17）日學測登場，今年報名人數超過12萬1500人，考生一早進入考場迎戰。今日上午第一節考數學A、第二節考自然，數A共有9萬2951人報考，自然科則有8萬1132人，其中自然科報考人數較去年增加906人。大考中心提醒，考生務必攜帶有效證件正本應試，此外文具、服裝及應試規定也須特別留意，以免影響成績發揮。

考生必帶物品

有效證件正本（至少攜帶一種）：包含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等。注意：學生證、無照片健保卡均為無效證件。

廣告 廣告

去年有超過200名考生因未攜帶有效證件而遭扣分。若考生當場發現遺漏，雖然可以先進行考試，但必須在該節考試結束前，請親友送達證件，否則仍會被扣分。

應試文具：黑色2B軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆（建議使用筆尖較粗約0.5mm～0.7mm的原子筆）、修正帶或修正液、直尺、三角板、量角器、圓規。

學測考生注意事項。（圖／大考中心提供）

大考中心提到，考生如穿戴連帽衣服或使用耳塞，或因個人身體狀況、天氣寒冷而使用帽子、口罩、手套、圍巾、非電子式的傳統暖暖包等，須配合監試人員檢查，在身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。

考試開始鈴響起，即可開始作答，考生應於答題卷「確認後考生簽名」欄，以正楷簽全名；另外，大考中心也公布應考時不可使用的直尺樣例，除了廠牌標誌，僅可有量測用的刻度及數字，不能涉及符號或圓形、橢圓等各種圖形。

更多三立新聞網報導

【網拍水果詐騙2】阿公重病賣草莓…實測「悲情文」釣人下單1細節秒露餡

托福大改革！6分制上路、AI出題「新制一次看」 因應Z世代學習方式

115學測／暖暖包、耳塞能帶嗎？「忘做1事」超多人被扣分 考前Q&A一覽

創校60年「1私立大學」走入歷史！國立名校接手1/21掛牌

