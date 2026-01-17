學測首日／數學A難易度適中、有相當基本分

▲115學年度學科能力測驗於今日登場，大考中心指出，今年數學A試題「看起來」 較親民些。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 115學年度學科能力測驗於今（17）日至19日登場，考生對試題難易度反應兩極。大考中心指出，今年數學A試題「看起來」 較親民些，因多數試題會讓學生一見到題目即有解題想法，不過，仍有具鑑別度之試題，但整體而言難易適中符合各程度考生，也具有相當比例的基本分，可鑑別各能力群考生。

大考中心指出，整體試卷難易度適中， 符合各程度考生。第1題、第7題分別測驗期望值與二元一次不等式，屬偏易試題。大部分試題以測驗考生的基本知識為主。各題型的「第一題」所評量的基本概念，對學生而言應不陌生，多屬課本例題或習題強調的概念，能對用功讀書的學生產生鼓勵作用。例如第1題獎金的期望值。第7題的圖解二元一次不等式。第13題貝氏定理，以及第18題空間向量外積與面積的關係。

廣告 廣告

部分試題結合兩個或多個概念，目的在評量學生跨章節的整合能力。例如第3題等差、等比數列與指數運算。第8題矩陣運算與數列的遞迴關係。地10題平面向量與相似形概念。第15題直線斜率與對數運算及第17題正弦定理與二倍角公式。

而考題中，情境題的文字敘述淺顯易懂，大考中心表示，不會因為閱讀理解而造成解題困擾，所選用的題材多為學生熟悉的真實狀況。

大考中心表示，今年數學A試題似乎較親民，因多數試題會讓學生一見到題目即有解題想法，因此會鎮定的解題，但仍有句鑑別度之題目，例如第5題以矩陣的運算形式結合向量的線性組合；第12題以兩個三次多項式函數評量其對稱中心，此布題方式對學生來說是很陌生，因此數中偏難或困難試題。此外，第20題在判斷最長距離時，需利用外積判斷向量長度，因需多次求解外積，其計算量不小，整體此卷涵蓋各種難度試題，可鑑別各能力群考生。

大考中心強調，總體而言，此次考卷仍具有相當比例的基本分，考生應該能很好把握，後段試題難度漸增，考生作答時應謹慎並靈活運用觀念與細心計算，方能取得高分。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

學測首日／數學A缺考考生2366人 缺考率2.55%較去年微增

學測進場前先看這篇！手機「開飛航」算違規？考場規則總整理

學測明起連3天登場 大考中心：明天所有試場不開冷氣