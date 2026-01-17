學測首日／自然科難易適中 需掌握基本知識

▲115年度學測登場，大考中心表示，今年自然科整體試卷難易度適中。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 115年度大學學科能力測驗（學測）今（17）日登場，第二節考自然科學生反應題目太長、資訊太多「寫不完」！大考中心表示，今年題目取材非常廣泛，但所有四科基礎概念都融入在其中，整體試卷難易度適中，學生只要掌握基本知識、謹慎作答，就可以獲得好的分數。

大考中心指出，此次涵蓋四科，包括物理、化學、生物、地球科學，四科題目分布都一樣，皆為14題，分數也都一樣，試題取材非常廣泛，例如，第44到46題結合了2023年諾貝爾獎學數研究在題目中，題組第7至第8題為地震和海嘯的預警系統，也包括能源問題在第50到第53題結合地科、潮汐的物理發電原則。而第17至第18題題組以小型核反應器作為考題內容，

廣告 廣告

大考中心表示，題型基本上多選題、單選題等，在題型上圖形、數據數目比較多，學生需要藉由圖表判讀及學科知識才有辦法回答試題，最特別的第9題是圖表判讀結合地科與生物概念，才能夠順利答題。

大考中心分析，整體內容著重面向是所有四科基礎概念皆融入在題目中，且將科學知識帶入到日常生活學術研究，以及當前科技趨勢作為題目。整體試卷難易度適中，學生只要掌握基本知識謹慎作答就可以獲得好的分數，特別是在生物科第28題、化學科第44到46題，以及物理科的第53題、地球科學的第55題，這幾題稍微有一些難度，同學需要結合題幹和背景知識，正確推理才能解出答案。

大考中心說，其他特點、命題精神，基本上整個試卷涵蓋相當比例基礎的題目，對學生而言，只要掌握基本知識就可以回答，部分題目需要仔細閱讀文本，並結合所學即可解出答案。

其中，今年題目特點，物理科以台灣半導體產業聞名全球入題，先進製程與市佔率穩居全球第一，第47至49題及呼應此事，大考題組以晶片先進製程入題，顯示半導體科技的重要性。

化學科方面，較具挑戰性的題目為第25至27題組，為香蕉中提取鉀離子之探究，以及44至46題組量子點的應用，皆為對實驗步驟需能理解，再從數據中找到關鍵數據或看出趨勢，已進行後續作答，利用到多重能力，是欲得高分需能掌握之較高層次題目。

生物科方面，第38題生物試題為民國111年大考以來，首次限制作答字數，學生必須於20字以內作答，學生必須在思考分析後，如何以精煉文字回答，符合科學表達需直接且明確直指核心要求。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

半導體、晶片光源能量入題！全教會評學測自然科：圖表實作定勝負

學測首日／自然科缺考考生2720人 缺考率3.37%較去年略低

學測登場！考生「重理輕文」氛圍成形 人力銀行曝16產業起薪排名