學測首考科數學A落幕 北市考生反應不一

（中央社記者陳昱婷台北17日電）115學年學科能力測驗首個考科數學A今天登場，有學生認為此次題目相較歷屆試題及模擬考簡單，看得懂想考的概念，計算過程也不難；但也有考生覺得很多題目不會寫，不好發揮。

學測今天舉行第1天考試，上午考科為數學A，下午為自然。數學A考試時間結束前，許多家長已準備好午餐，站在校門口等候仍得把握時間溫書的考生。

比較今年考題與歷屆試題及模擬考，松山高中楊同學自信表示，此次題目簡單了一點，他還算有把握，也沒什麼印象深刻的題目，現在比較煩惱午餐要吃什麼。

王同學也認為，這次考題體感上比歷屆及模擬考簡單，題幹都看得懂，沒什麼玩文字遊戲的題目，儘管還是有幾題不確定，但大致上不算難。

不過，陳同學則說，可能是緊張的關係，他看到很多題目都愣住，腦袋轉不過來，只能跳過。另一名學生表示，這次的題目稍微難了一點，她大概花1個小時、上午10時30分就把會寫的都寫完了，剩下的題目到最後都算不出答案，只好用猜的。（編輯：黃世雅）1150117