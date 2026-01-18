【學測】國寫思考門檻高 幾米圖文換位思考

記者黃朝琴／臺北報導

115年學測第2天考「國語文寫作能力測驗」，得勝得文教解題團隊表示，知性題為「就算牠沒有臉」，引述韓劇《愛的迫降》情節，從「臉」的共感進而思考倫理責任，考生只須從逃避或承擔擇一論述即可；感性題「隔在我們之間的種種」，解題關鍵在於換位思考，與熟悉的人相處難免有隔閡，考生須描述如何轉換角度思考，迎向和諧的關係。

今年「國寫」有2大題，第1大題改寫動保著作《就算牠沒有臉》，以韓劇「愛的迫降」的情節入題，描述南韓財團千金因滑翔傘事故誤入北韓，從「臉」去談人與人的相互關懷與責任承擔；第2大題採用作家幾米「超級沒用的大人」、「但願有一天你會懂」的圖文對話，引導考生反思人際間的溝通與對話。

一般考生認為，今年國寫題目不算好寫，拉高思考門檻，第1題引用韓劇情節，大談「臉」與倫理責任，但很難看懂題幹切入角度，究竟要問什麼，有一種「寫不出來」的感覺，需花時間思考才能作答。第2題引用幾米圖文，要求從自身經驗寫出和家人、朋友或同學之間的隔閡，並揣測對方想法給出回應，這題訴求明確，比較好下筆，不難發揮，屬於拿基本分容易、拿高分難的題型。

得勝者文教解題團隊教師陳怡樺指出，解題關鍵在於換位思考，例如子女會覺得父母常以「為你好」為名，過度干預交友、志向、興趣選擇等。或許有一天，「當你有機會要去照顧比自己年紀更小的人，就能體會為何父母難以放手」，畢竟站在不同的立場，都會有不同的承擔和為難。

解題團隊教師葉常泓表示，國寫第2大題提供甲、乙兩圖，甲圖是大人在下負責承重，正常情形下，應該可以承托住孩子的期望；乙圖則是孩子在下，瘦小的身軀往往難以承托大人種種溝通的不良和誤解。題目有許多暗示，也有文字明示，看到題目不要慌張，仔細審題再後寫作，其實沒有那麼難。

大考中心邀請入闈協助審題的高中教師指出，第1大題第1小題提到，女主角拒吃同行小豬，卻可接受吃從河裡捕來的魚，請考生依據文章內容說明理由。第2小題提到，「無臉」有時是逃避關懷和責任的托詞與作法，以合理化對他人的無視或對動物的殘忍，但人們也可能回應「臉」的召喚，挺身承擔倫理責任。請考生就文中對「臉」的說明，舉出生活見聞中選擇逃避或積極承擔的事例，就如何做出選擇，表達看法與省思。

審題教師分析，第1大題以「臉」談人與人的相互關懷與責任承擔，還連結到動保議題，測驗考生能否抓住臉與共情之間的連動關係，同時引導考生反思並提出自身觀點。

審題教師表示，第2大題引用作家幾米溫馨帶有哲思的圖文，提到人與人之間情感，往往極其微妙，要求以「隔在我們之間的種種」為題寫一篇文章，描述什麼原因造成彼此隔閡，怎樣看待彼此阻隔或心結，試著換位思考，揣摩對方想法，提出自己的回應。這題內容不限親子關係，也可以是師長、同學等，評量考生如何陳述人際關係裡的溝通與對話。

學測國文寫作，今年主題考「就算牠沒有臉」與「隔在我們之間的種種」。（記者黃朝琴製表）