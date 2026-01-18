學測／ 國文寫作老師曝 情意題A+等級關鍵

▲由左至右分別為中山女高老師黃月銀、復興高中老師鄭慧敏、建國高中老師盧宜安。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 115學測國語文寫作能力測驗，聚焦於「人我往來的情感連結」，檢測考生的統整判斷及感受抒發能力。台北市高中國文科教師團隊表示，大致維持閱讀與寫作結合的命題主軸，第二大題兩張幾米圖搭配文字；無論題目是文字或圖文共構，同樣先提供文本，再以列舉問題設定具體的寫作任務，因此寫作前必須拆解閱讀素材與題幹要求的對應關係。

復興高中老師鄭慧敏表示，知性題從知名韓劇《愛的迫降》中的一段情節說起，聚焦於因「對到臉」而產生的觸動情緒，導致我們做出同情共感的回應。取材同樣截取社會風貌的斷片。考生透過文本的引導，結合現實生活的例證，闡述一己的觀察、選擇與省思。

情意題則以親人、師長或同儕為對象，思索這些關係中，是否曾因「隔閡」而成為「熟悉的陌生人」？心結如何產生？太在乎或太不在乎？太過自己還是太缺乏自信？更重要的，彼此是否因此而漸行漸遠，分道揚鑣？是否嘗試突破愈築愈高的牆？是否緣於某個契機而打開心窗、融化冰山？或者選擇沉默以對，直到關係結束，那麼又要如何調適心境呢？

第一大題知性題 老師拆解題目重點

在知性題部分，建國高中老師盧宜安表示，第一段韓劇「愛的迫降」中的劇情為引，女主角不吃同行小豬只願意吃魚的故事；第二段：女主角不吃同行小豬只願意吃魚的心理因素；第三段：哲學家列維納斯提出人的倫理關係往往建立在「臉」上；第四段：不只是臉，其他的感官也可感知他人，喚起人們承擔倫理責任。全文意旨為對「臉」引發出的倫理責任省思，聚焦於我們是否會因感官感知而選擇逃避或積極承擔的倫理議題。

盧宜安說，第一小題為客觀解讀文章訊息，首先考生須在閱讀歷程中掌握女主角行動背後的心理因素；第二小題則以文本議題為核心，需先確立中心論點，整合素材資料，或援引社會現象實例為證，依序開展說明。論點有邏輯支撐、有立場依據，並妥切安排篇章結構，展現層次分明的脈絡條理。如此，四百字的短文必足成為鏗鏘有力的珠玉，擲地有聲。

第二大題情意題 老師講解A+關鍵

中山女高老師黃月銀表示，第二大題取材自幾米繪本《〈超級沒用的大人》、《但願有一天你會懂》原圖加上改製後的兩組圖像對比為引，以「隔在我們之間的種種」為題，透過隔閡、心結這一人際互動中常見的經驗，引導考生進入一場深刻的情意感受與對話省思。作答重點在於「內在挖掘」與「結構轉折」的整體經營，建議以五個步驟「闡釋隔閡」→「解釋原因」→「如何看待」→「換位思考」→「提出回應」。

黃月銀說，考生須先點出與誰產生了什麼隔閡，大致交代人事時地物等線索，表達自身對於隔閡的主觀感受，必須運用細部描寫，精準捕捉隔閡產生、雙方對立的那一刻。再者，高分關鍵在於展現挖掘內在對話，書寫自己怎樣看待彼此之間的阻隔或心結；建議採用自問自答的對話體。最後，造成彼此隔閡或心結的原因，不外乎是溝通模式出了問題，此題評量考生是否具備將日常敘事和心靈感受，轉化為具體可感的書寫筆致。

黃月銀表示，欲在25分的情意題中獲得A+等級，考生須展現出人我互動中進一步思考、理解、同理對方的立場，寫出轉折，加深感受隔閡之後的體悟對話連結的重要性，反思自身成長。圖像中「耳邊風」、「冷嘲熱諷」幫助考生進入寫作情境，避免泛論對立紛爭時的普遍情狀。應具體描寫誤會產生時的尖刺、衝擊、斷裂等。

