學測／國文寫作 全教會憂題目與北模類似

▲全教會115學測評論國寫科教師群。（圖／全教總提供）

[NOWnews今日新聞] 學測國文寫作，知性題談「臉」的抽象定義與情感連結的概念；情意題則是以人際隔閱為文章主軸，寫彼此之間的阻隔與心路歷程。全教會115學測評論國寫科教師群表示，題目與北模第三次國寫「距離」一題相近，恐有公平上的爭議；兩大題都與與人際互動有關。

▲今年學測國文寫作情意題。（圖／截自大考中心）

全教會表示，本次國文寫作取材新穎，貼近學生生活經驗，但是知性題與感性題，寫作內容均著重人際互動，區別度不大。易寫難工，需有更深入的思考方能拿高分。

知性題部分，偏於感性的題型，不同於過去的文本性質。學生須有較多自己的觀察與思考。文本無法提供第二題的思考線索，另，考生無法再使用過往的寫作模板，如：「首先、其次、最後」。

情意題上，全教會擔心，題目與北模第三次國寫「距離」一題相近，恐有公平上的爭議。相較過往命題，此次需擷取生活經驗與感受，較無往年的想像空間。

▲北北基學測國文試題（圖／全教總提供）

