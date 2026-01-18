學測／ 國文綜合測驗中間偏難、有鑑別度
[NOWnews今日新聞] 學測第二天，報考人數第二高的國文綜合能力測驗，大考中心表示，本次考試中間偏難，具有鑑別度；本年試題以篇章「解釋」為主，且多屬文意或意象的深層理解，考生須確實理解文意,以進行思辨比較、觀點研判或論點探究等，反而更能發揮鑑別前段考生的效果。
大考中心顧問劉緒宗表示，本次考試文言、語體素材大致均衡，語體文的比例微幅高於文言文。取材範圍除了古代各體詩文，現代方面包括文學作品、口述歷史、科普作品、學術論文等。跨域閱讀理解試題的內容主題包含：臺灣杉、肥皂、懷素（自叙帖）、口述歷史等。
另，具時事意義的題材中，第6-8題組以臺灣杉為主題，注解中的「大安溪倚天劍」是2023年農業部林業試驗所與成功大學組成的「找樹的人」團隊所找到全臺目前最高的樹。第19-21題組所談的懷素〈自敘帖〉，是2025年故宮百年院慶的重點書法作品。
此外，幾年未見的文學知識題、應用文知識題，今年回歸。第3題以鄭用錫寫給林占梅的賀詩，考應用文的稱調。第28題以「文學的聲音表現」引導考生回憶古典詩、詞、戲曲、駢文、新月派詩的諸種聲音表現與加工方式,並以此題開啟之後一連串「聽見……的聲音」試題。大考中心表示，閱讀理解是大宗，側重高層次閱讀理解等。
另，本卷試題注重考生在不同文本間的比較與判讀，例如第22-24題題題組，以杜甫〈觀打魚歌〉為主題，以兩篇後人註解，比較不同觀點。試題多為白話文文章並援引文言文，例如在第16-18題题題組以肥皂為主題，其中白話文本結合古文與明清文學作品，探討肥皂的演變；第19-21題題組則在白話文本中引用《自叙帖〉部分原文，考生須理解通篇引文內容方能作答。
英文科違規狀況比昨天更多 沒帶有效證件最多
大考中心主任張新仁表示，國文有2890位缺考，缺考率略高於去年。另外，上午英文科違規最多仍是沒有攜帶有效證件高達52件；第二則是手機沒有完全關機；第三是攜帶入場的物品發出聲響，三項違規都比昨天考科還多。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
學測第二天／ 英文作文疑現AI圖「狗配貓跳台」 老師籲放寬給分
學測第二天／ 英文科參考答案出爐 全教會建議英文作文圖易誤導
學測第二天／ 英文老師笑稱片語模考有考過 考生賺到容易拿分
其他人也在看
學測／ 老師：片語模考有！考生賺到易拿分
[NOWnews今日新聞]學測進入第二天，今日第一科考試科目為考生最多的英文。高中英文老師表示，選擇題部份難易適中，文章題材偏重文化與歷史，非選題的翻譯作文主題貼近生活經驗，考生應該相當好發揮。其中混...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發表留言
115年學測12.1萬人上場 考場後勤應援開眼界
大學學測在今（17）日登場，總計有超過12萬名考生參加，連續考三天，不少家長一早到考場幫孩子加油打氣、穩定軍心，要成為考生們最堅強後盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
115學測／「1科目沒考好」恐明年見！師認證：99%頂大科系必看
115學年度大學學測一連考3天，一名網友感嘆，學測英文成績幾乎成了升學關鍵門票，一旦失利就「直接掰掰」，甚至可能得選擇重讀一年再重新應考。高中輔導教師Ice也指出，頂大英文參採比例高達99％，成功大學、清華大學、台灣師範大學、政治大學所有科系都會看英文成績。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 379
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 22
婚前照顧失智公公 洪詩發長文還原真相：我沒這麼偉大
洪詩與李運慶2023年結婚，婚後生活一向低調，卻因一篇「感謝文」意外引起討論。李運慶的大哥李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親的歷程，提到洪詩在婚前就一起分擔照護工作，「把屎把尿」的描述引發網友熱議，有人感動，也有人質疑，把原本私密又艱難的家庭經歷，變成公開評斷的話題。對此，洪詩今（18日）在臉書發自由時報 ・ 3 小時前 ・ 3
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 17
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 24
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 244
成大博士控違停不理…警員PO「藏尾詩」回酸：你是腦殘 下場出爐
罵人最新價碼出爐！台南一名成大鄭姓博士在臉書社團抱怨，網狀違停歸仁分局不理，還酸「很暖」，莊姓警員一怒之下在貼文下留言「藏尾詩」，將每一句最後一個字拼湊起來就是「你是腦殘」，鄭男認為名譽受求償10萬元，警員聲稱有房貸還要照顧父母，難以和解。案經法院審理，法官認為「腦殘」一詞侵害名譽有限，判警賠5000元慰撫金。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 34
川普槍口對準歐洲！逼買格陵蘭若成真 旅美教授曝恐怖後果
美國總統川普強硬要求買下格陵蘭，昨（17）日宣布對歐洲8國課徵10％關稅，被點名的丹麥、英國等歐洲國家群起反彈。對此，旅美教授翁履中今日表示，先不說最高法院是否很快會判定，川普到底有沒有權力引用《國際緊急經濟權力法》來施加關稅，川普這波簡單粗暴的關稅威脅，已直接把槍口對準歐洲核心盟友。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 42
中天主播涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢
政治中心／綜合報導中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准，消息曝光後引發熱議。不過，林宸佑其手法以及怎麼露餡被抓，也讓外界相當好奇。橋頭地檢則指出，主因在於林宸佑收取來自中國境內的資金後，再利用個人帳戶轉錢給提供情資的現、退役軍官。民視 ・ 4 小時前 ・ 142
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 1 天前 ・ 3
楊瓊瓔臉書遭基層洗板 網友轟破壞團結：不要搞到下屆立委都選不上
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導 國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 46
MLB》又是道奇攔胡！塔克遭曝拒絕藍鳥10年3.5億美元
洛杉磯道奇搶下自由市場最大咖的明星外野手塔克（Kyle Tucker），4年2.4億美元超級肥約（新台幣75.9億）。美媒《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）爆料，道奇去年世界大賽的對手多倫多藍鳥重金爭搶塔克，開價高達10年3.5億美元（新台幣110.6億），但是塔克沒有接受。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 8
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」
1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。破天荒的一次熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 45
中天主播林宸佑被羈押 與賴清德巡視左營營區外洩案有關
橋頭地檢署偵辦林宸佑等人違反國安法等案，據檢調官員透露，林宸佑之所以被盯上，與橋檢起訴的陳姓海陸中士違反國安法案有關，陳姓中士不只為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，還涉嫌洩密案，其中包括總統賴清德2025年7月到左營營區巡視。橋檢查出，陳男自2017年底起任職於海軍陸戰隊某單位，擔任中士，因有資金需求，於網路上結識暱稱「吉祥」之中國人士，2025年2月至3......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 249