學測》國綜回歸文學及文本 學習王科技：考生「哀鴻遍野」可預期

大學學測國綜回歸文學及文本，學習王科技解題老師韓瞾表示，考生指「哀鴻遍野」可預期。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測第二天考國文綜合能力測驗，學習王科技和勝選學習顧問解題老師韓瞾直指，今年考題仍需要大量的文字閱讀，關注重點不再只是生活化和圖表化，而是回歸到文學及文本，尤其是文言文與連續文本，讀起來會有點吃力，考生掌握度恐較低，有考生形容考完「哀鴻遍野」是可預期的。

韓瞾指出，今年乍看題型與往年相近，但少了去年結合MBTI等較具趣味性的生活化和圖表化的題材，實際作答後，考生普遍感受到「題目較枯燥、閱讀負擔更重」，整體難度反而提升，綜整而言，連續文本、長文閱讀與高層次題型將成為趨勢，語文基本功仍不可偏廢，她也提醒，考生平時應加強書寫與閱讀訓練，才能在考試中迅速掌握文本、準確表達觀點。

韓瞾表示，今年國文閱讀題比例仍高，但題型明顯轉向高層次理解與分析，過去新課綱初期多以理解型閱讀題為主，去年分析題比重已上升，今年則更為明顯，尤其比較、推論類題目大幅增加，單選題最後一個題組結合杜甫詩作進行判斷，教師間討論度高，也被視為鑑別度較高的難題。

此外，韓瞾分析，今年閱讀文本字數普遍高於去年，延續自113學年度起「連續文本」命題方式，要求考生在古今文本之間進行跨文本整合，文言文選材雖看似熟悉，但設計了不少語意陷阱，對考生而言閱讀負擔不小，尤其在多選題部分，表面上看似友善，但細節陷阱不少，必須非常細心比對文本內容，否則容易誤判，「魔鬼藏在細節裡」，不再是快速掃讀即可作答。

韓瞾提及值得注意的是，今年選文明顯回歸文學及文本，而非大量結合圖表或時事素材，包括引導考生分析三代女性意識的轉變，呼應新課綱強調的性別平權議題，命題重心已不在「題目是否生活化」，而是檢驗考生是否真正具備文學閱讀與文本分析能力。

針對第9至10題之福爾摩斯題組，韓瞾認為，屬於典型的白話閱讀題，其中第10題易混淆，提醒考生「文本未明說的內容不可自行延伸推論」，應嚴格依據文本作答。預估五標和去年相同，頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標9級分、底標7級分。

