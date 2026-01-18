【學測】國綜閱讀量大難度高 熟讀15篇古文有利答題

記者黃朝琴／臺北報導

大學學測第2天考國文綜合測驗，補教國文老師陳怡樺表示，今年閱讀測驗與混合題有多題鑲嵌15篇高中推薦古文，從課本素材為核心向外延伸，對熟讀古文學生有很大鼓勵，多年未見「國學常識」重現江湖，有助教學引導。整份試卷約1.3萬字，考生平均一分鐘約須讀140字，且有學術性文本如「臺灣杉」分布，以及大量文言、白話文對讀等，考驗學生耐性，難易度為「中間偏難」。

一般考生認為，多數考生反應「國綜」考題很新穎但難度高，比模擬考困難，許多題材平常沒接觸，很多問題點以往也沒有思考過，需要花很多時間閱讀理解。

得勝者文教國文老師陳怡樺表示，今年國綜試卷總字數約1.3萬字，比去年多2千字，閱讀量非常大，考試時間90分鐘，平均一分鐘要讀約140字，考生答題很辛苦，應該會寫得很趕。

另外，相較去年，今年白話文比例偏多（約6.5 : 4.5），但沒有變簡單，題目採用許多需要「對讀」的文本，例如1篇白話文搭配2篇文言文對照，需讀完大量文字才能作答，非常考驗耐心，幾乎就是閱讀文字的考驗。整體來說，這份試題比去年難一些，預估五標和去年差異不大。

陳怡樺說，今年出題很用心，將「十五篇古文」融入閱測與混合題文本，例如《出師表》、《師說》等，但都採取「對讀」文本命題，如果熟讀這些課內古文，可減少閱讀時間，可見讀熟核心古文的CP值不低。4年沒考國學常識，今年出了1題。

今年考題取材包山包海，涉及生物（如臺灣杉的基因分佈、發現過程）、歷史與生活化題材（如肥皂），考驗學生從「字海」中推敲答案的能力。

大考中心入闈協助審題的高中教師表示，今年文言文與白話文比例接近，取材除了古代詩文，還包括現代的文學作品、口述歷史、科普作品等；部分試題結合時事，第6至8題以臺灣杉為主題，註解中的「大安溪倚天劍」是農業部林試所和成大團隊找到全臺目前最高的樹，第19至21題的懷素「自敘帖」，是故宮百年院慶的重點書法作品。

審題教師提到，今年試題以閱讀理解為大宗，80%試題在測驗閱讀理解能力，幾年沒出現的文學知識題和應用文知識題也再度回歸；今年單一文本較多，能減少考生的閱讀負擔，學術和文化類文本較考驗耐性和閱讀精細度，整體中間偏難。

教育部邀請「臺北市高中數學科教師群」分析試題，中山女高教師李明慈表示，今年題型新穎，取材活潑，結合文學、書法、音樂、科普，整體看似平易近人，但選項鑑別度高。

成功高中教師李仁展認為，今年研判識讀題型增加，往年通常是2個推論，今年第36題出現3個推論需要判讀；試題也重視文本識讀能力，例如第9至10題考福爾摩斯偵探小說中可能出現的情節或歷史錯誤、第22至24題考杜甫詩作與其不同註解的對讀，重視獨立思考與文本區辨能力。

李仁展指出，今年有臺灣文史及在地國寶入題，例如臺灣杉、臺灣阿嬤的口述歷史、特仕版電動摩托車的異業結盟，以及故宮收藏的國寶，也就是唐朝書法家懷素的「自敘帖」等入題；另外，文法題及國學常識題今年也重出江湖。

補教預估，今年學測國文綜合測驗5標，與去年持平。（記者黃朝琴製表）