學測／國綜、英文大考中心官方參考解答出爐
[NOWnews今日新聞] 學測今日三天考試結束，2月25日公布成績、26日將寄發成績通知單，並同步開放成績複查申請。成績公告後，各項招生管道將陸續啟動，繁星推薦預計在3月18日公布錄取名單；申請入學管道則於在3月31日公布第1階段篩選結果，最終的統一分發結果則定預計6月揭曉。
大考中心公布各科目解答分別如下
數學A大考中心題目、參考答案
學測上午數學A違規近80件！「沒帶應試有效證件」歷年來最多
學測首日／數學A缺考考生2366人 缺考率2.55%較去年微增
學測首日／數學A整體難易度適中 大考中心：有相當比例基本分
學測首日／高中教師：數A「較去年難」！嘆考生心情恐不愉快
歷年最難！數學老師點評數學A「偏重邏輯」：這1題會解到懷疑自己
自然大考中心題目、參考答案
精煉考生文字作答！學測自然科生物題 今年首次「限制作答字數」
為國舉才！學測自然科EUV微影技術入題 網議：幫半導體業徵人？
學測自然題目長看不完！補教師：連我都寫很久「閱讀量是關鍵」
學測首日／高中教師評自然科生物5年來最簡單！地科高鑑別度
學測首日／自然科難易度適中 大考中心：掌握基本知識就可作答
英文大考中心題目、參考答案
學測第二天／英文科難易適中 作文「寵物」結合社會現象
學測第二天／ 英文老師笑稱片語模考有考過 考生賺到容易拿分
學測第二天／ 英文科參考答案出爐 全教會建議英文作文圖易誤導
學測英文 「第11題」到底選B還C？家教圈都卡關 參考答案出爐
學測第二天／ 英文作文疑AI圖 狗搭配貓跳台、老師籲應放寬給分
國綜大考中心題目、參考答案
學測第二天／ 國文綜合測驗中間偏難有鑑別度 違規次數比首日慘
學測第二天／ 國文綜合以聲音貫穿考卷 女性觀點在地國寶等入題
學測國文一片哀號！文言文變多 考生：每個選項看起來都像對的
學測第二天／ 國綜科參考答案出爐 全教會：整體較難分數恐下降
學測國綜「歸有光題組」難到像通靈 考生：我又不是他
數學B大考中心題目、補習班參考答案
學測第三天／數學B難度升、老師估分數恐下降 參考答案出爐
學測第三天／數學B高中老師點名魔王題 17題數A考生也吃力
學測第三天／數學B難易適中 題目生活化包含買彩券、含糖飲計算
學測第三天／數B題型偏中易！前後標下修、考生評價兩極
學測第3天考數B、社會 過去2天違規件數最多為「這件事
社會大考中心題目、補習班參考答案
學測第三天／社會參考答案、預估五標出爐 全教會：不會看圖吃虧
學測第三天／社會考題老師讚跨科題成熟 社會組學生有保護作用
學測第三天／社會不再「背多分」 考生：關心時事有幫助
學測第三天／社會不再「背多分」 台積電、健保、堰塞湖入題
