學測／國英登場最多人考 選考比例超過99％

[NOWnews今日新聞] 學測來到第二天，今（18）日考科依序為英文、國文綜合測驗、國文寫作，兩科報考人數最多，選考人數都超過99%。今天考場依序規定都未達到冷氣標準，全部試場都不開放冷氣。大考中心也提醒考生，留意天氣狀況適時調整衣物、攜帶雨具。

根據大考中心資料，本次學測總共報考人數12萬1535人，總共35個考時、93個分區，3,536個試場。各科考生人數分別為英文最多12萬959人、國文12萬902人，考選人數百分比分別為99.53%以及99.48%；其餘依照人數依序為，社會10萬2071人、考選比例83.98%；數學B有10萬1718人、83.69%；數學A有9萬2951人、76.48%；自然最少8萬1132人、66.76%。

依據交通部中央氣象署昨日對1月18日的天氣預報資訊，各考（分）區所在鄉鎮市區，考試期間內任一個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣標準攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區 試場均不開放冷氣。 因各地不同，請考生多留意天氣狀況及適時調整衣物，或攜帶雨具備用。

大考中心提醒，若考生穿戴連帽衣服， 或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子或口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型 暖暖包等，須配合監試人員檢查，且於身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。

