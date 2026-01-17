【學測】 數學A高二比重近6成 發財金、網遊入題

記者黃朝琴／臺北報導

115年學測首日第一堂考「數學A」，得勝者文教解題團隊表示，今年考題「四平八穩」，試題由易而難排列，難題計算量偏大，廟宇抽發財金、網路遊戲合成道具入題，貼近生活情境，屬於「中偏易」的排列組合問題，沒玩過網遊的考生，反而不容易被題目情境卡住，更容易作答。預估五標（頂、前、均、後、底標）依序為11、9、6、4、3級分，與去年一致。

考生對於難易度反映兩極，有學生認為此次題目相較歷屆試題及模擬考簡單，看得懂想考的概念，計算過程也不難，有人不到1小時就寫完；但也有考生覺得考題難易度中間偏難，很多題目不會寫，不好發揮，寫起來手感偏難。

大考中心邀請入闈協助審題的高中教師認為，試題由易而難排列，多選題選項設計具引導性；情境題文字淺顯易懂，且接近真實情況，例如第1題以財神廟抽發財金活動切入，要考生從每次出現「吉」、「祥」等機率條件，判斷獲得獎金的期望值。第4題則是年輕人熟悉的網路遊戲問題，讓考生判斷6種基本材料、10種進階材料，在規定的合成條件下，總共可以合成出多少種道具。第13題以通過英聽檢定和學位類別的情境來評量貝氏定律。

補教老師解創智表示，第4題網路遊戲題，如果把背景拿掉，就是「中偏易」的排列組合問題，考生完全沒玩過網遊也沒關係，只要能冷靜下來，看清題目給的條件，應能順利解出答案。

解創智指出，整份試卷的難題在第5題，考驗觀察能力，須看穿數字安排，不然就要花很大的力氣去計算。另一個難題是第20題，可能是新課綱以來計算量最大的混合題，且考生即便算對了，論述不夠完整、沒把所有情況都寫出來，也難以拿到全部分數。

全國教師會（全教會）解題團隊指出，第1、4題目都貼近生活，考生如果熟悉課程內容，並理解題目情境，應該能順利解題，和去年相比整體較易，預估分數可能較去年上升。整份試卷「向量」命題比例較高，熟悉觀念考生更容易拿到高分。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊則認為，數A考題「中偏難」，較去年難易度稍難，基本題比去年少，近年考題難易度採「由易漸難」排列趨勢，考生順著題序寫較不容易卡關。預估均標比去年降低1級分，但頂標與去年相同。

教育部邀請「臺北市高中數學科教師群」協助分析試題指出，今年試題高二比重近6成，難度比去年提升，題幹敘述明確但不好下筆，學生可能在多選題卡關很久，試題應該是歷年最難。

陽明高中教師蘇順聖提到，今年數A試題可強烈區分出高中課程修數A（高數學需求） 或數B（低數學需求）的學生，數B學生若來跨考今年數A，可能有30%的題目無法解決；今年數A多選題難度高，對學生來說負擔太大，可能會卡關很久，整體試題難度應該是歷年最難。

建國中學教師許為明提到，這份試卷難題不少，例如第5題需要敏銳的觀察力，考生不僅要看懂題目，還要觀察題目條件和答案之間的關聯，第12題則是未知數太多，學生可能看到就想放棄，作答時考驗耐心；今年數A試卷前面就有不少難題，可能讓學生作答時失去信心

補教分析學測「數學A」考科難度與去年相仿，預估五標和去年一致。（記者黃朝琴製表）