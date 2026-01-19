【學測】數學B專屬單元占1/4 頂、前標估降1級分

記者黃朝琴／臺北報導

學測第3天第一堂考「數學B」，得勝者文教解題團隊表示，今年題目基本題比往年少，計算量比去年稍多，以「數學B」專屬單元作為主要命題範圍，要掌握原理才能作答，有助於教學正常化。今年是新課綱以來相當好的考題，對考生頗具挑戰性，不僅考驗閱讀理解力，更強調跨單元觀念整合，預估頂標、前標都比去年降1級分。

考生一般認為，考題偏向生活運用，屬於難易適中，選擇題簡單，多選題較難，測試觀念運用，閱讀題較少，題目敘述不長，相對容易看懂，以往「數B」考題有如「數A」的簡易版，這次命題朝向「數B」課程，出現許多「數B」課程獨有題目。

廣告 廣告

現行108課綱將高中數學分流為「數A」、「數B」兩種課程，其中「數A」適用高數學需求，對應理工、商管等科系；「數B」適用低數學需求，較適合人文、社會領域的學生。兩者不只是難度有別，單元也有一些差距，學測從111學年開始分成「數A」、「數B」兩科施測，考生可自由選考。

得勝者文教解題團隊教師解創智表示，整體而言，今年「數學B」對考生比較辛苦，單選題難度中等，大多可順利寫完，單選題第6、7題需要停頓一下把語意看清楚。多選題比較有挑戰，其中三角週期性圖形比較辛苦，要熟讀三角公式，往下述續比較要花點時間；選填計算比去年稍微繁雜。

解創智表示，以往大家認為「數A」考生不用特別準備，都能「裸考」數B，以今年這份試題而言，第11、17題都是「數B」獨有單元，如果沒有特別讀過，恐怕會覺得「有點被擋到」。從另一個角度來看，也是在保護「數B」考生。

補教老師解涵清表示，今年最難題目是填充題第17題，要充分理解單點透視原理，單點透視要將3D圖形投影到平面座標，還要用直線方程式，才能把3D圖形投影在平面，這題目除了空間座標跟單點座標，跨考單點透視、空間幾何、直線概念，具有鑑別度的考題。

大考中心入闈協助審題的高中教師認為，「數學B」試題取材多元，例如公益彩券投注金額、福袋中獎機率、飲料甜度稀釋、領海基線等入題，只要觀念正確，計算都不會太難，試題設計循序漸進，具引導效果，整體難易適中。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，今年「數B」考題應該是「血統最純正的一年」，不再是「簡易版數A」，而是具備獨特素養的考科，且題目複雜度勝過以往，只讀過「數A」的考生恐怕不會解。例如第11題以大小燈罩的情境，出自「數B」獨有單元「圓錐截痕」，利用燈罩光影投射在地面上的圖形，考驗學生對橢圓、拋物線定義的邏輯判斷，而非死背定義。

教育部邀請臺北市高中數學科教師群協助分析試題，建國中學教師郭仲祐表示，今年約半數試題結合情境化敘述，評量學生能否用數學概念解決生活問題；題目文字量適中，敘述簡單明確，每個大題大致有照難易度排列；有1/4是「數B」專屬試題，比去年略增，也和「數A」有所區隔。

陽明高中教師蘇順聖指出，以前「數B」有基本題且與課本相似，今年基本題不少經過改寫，測驗考生是否掌握核心概念，只要觀念正確，計算都不會太難，似懂非懂的學生，作答時就會花比較多時間；今年也有「數B」特有試題，和「數A」區隔，修「數A」來跨考「數B」的學生可能比較不熟悉，但對修「數B」學生的會比較有利。

115學測「數學B」考題，補教界預估頂、前標下降1級分。（記者黃朝琴製表）