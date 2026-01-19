學測／社會不再背多分 台積電、堰塞湖入題

▲115年大學學測最後一科社會科。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.17）

[NOWnews今日新聞] 學測進入最後一天，學測最後一科考試為社會科。大考中心指出，難度適中，只要正確解讀題意、掌握課內知識，可以有基本分數；本次考試結合時事，有生活化、素養導向，需要邏輯推理，不再是傳統印象「背多分」。另，今年台大醫科首次採社會科，自然組考生若能掌握必修基礎知識，不難正確作答。

歷史

大考中心引述協助審題老師表示，試題在冊別分布平均，其中世界史部分除評量19、20世紀的殖民、二戰概念外，也引用埃及墓室壁畫、阿富汗巴米揚佛像等素材，考察近來較少涉及的上古文明範疇。

題目取材多元，有引用學者彙整的地名資料製成的表格、碑文、黃河奪淮入海的地圖等，考驗學生閱讀與分析多模態歷史材料的能力。例如：第8題，透過彙整不同時期的地名註記統計表，反映當時官方的治臺重點；毋須記憶零碎的知識，而是考察考生能否將清代對臺灣的行政管理、社會問題的處理與資料進行整合的能力。

以第43、44題組來看，題文引用美國歷史學家柯文（Paul A. Cohen）的觀點，反思衝擊與回應理論所帶有的西方中心主義之意涵，並從70年代越戰局勢與美中關係改變，理解美國史學界對中國近代史研究觀點的變化。

𤨣體而言，本卷歷史試題考察重點主要在基礎知識、閱讀文意理解、資料判讀與歷史觀點詮釋的綜合能力，屬於難易適中，有一定鑑別度。

地理

大考中心指出，試題的命題素材包含臺灣的環境、產業、交通與都市，如第16題的「崙」字地名的推論，第18題的運輸活動與地方生活圈，第31題花東一帶糖業發展與地形特徵等；另第19題南亞的堰塞湖衛星影像判識，透過此情境喚起考生對花蓮馬太鞍堰塞湖的重視與了解。

考題透過地理視野提出對國際時事的看法，如題組第47-49 題以美中貿易戰和烏俄戰爭入題；另外題組第64-65題是一道地理和公民合科試題，以以色列與伊朗之爭為素材，考生需具備中東石油產區與地理環境知識方能正確選答。

產業發展趨勢是近年來的命題重點，如題組第28-29 題從台積電日本熊本廠的正式啟用，帶入跨國企業布局全球的區位考量，以及對當地帶來的產業結構的影響；環境永續理念受到當今社會重視，如第17題澳大利亞食蜜鳥的棲息地破壞帶來的影響、第22題2024年聯合國森林論壇中討論的農業議題，讓考生思考全球環境治理與森林開發的觀點衝突。

試題整體而言難度適中，考生若能運用學科知識掌握基本概念，閱讀理解圖文，正確判讀圖表，即可正確答對多數題目。但全卷中推測可能有部分難題，例如第19題需從衛星影像圖判斷出堰塞湖位置與河流流向，考生需具備方位角的先備知識，並注意方向標的指向。

公民與社會

大考中心指出，題目取材多元，以第64-65題組為例，將國際時事入題，從地緣政治到國際原油，探討以色列和伊朗的軍事衝突。第1 題全民健保對於治療癌症之昂貴技術，可否以民眾基因資料作為獲得健保給付之交換。第2題相較於AI產業的鉅額回報，標註資料工作者的薪資低廉，反映高科技發展下的全球經濟不平等現象。

另外，第3題透過網站平台調整演算法，可否降低同溫層現象，有利於民主社會多元意見交流；第42題關於勞工保險退休金給付的改革案，對於體力勞工和非體力勞工採用一視同仁的措施，是否會造成勞工群體間之不平等，未能達到實質平等的精神；第26-27 題組以紅線違停作為情境，透過外部成本、價格管制及法治國知識判斷，執行提高罰鍰政策可能的效果及評論。

本次試題的難易度預估為中間偏易，整卷試題的題文論述清晰有序，選項用字明確易讀，題組文字數量適中，亦呈現清楚的作答關鍵資訊，有利於鑑別學生閱讀理解能力，考驗其邏輯思考及學科知能。

