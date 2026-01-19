【學測】社會科歷史題偏難 地理考堰塞湖與關稅

記者黃朝琴／臺北報導

大學學測最後一節考社會科，得勝得文教解題團隊表示，今年地理考題難易度中等，結合在地議題和國際時事，歷史考題中間偏難，尤其考水災的第57、58題是公認最難題，公民部分考題閱讀量大，掌握基本概念，答案就在題目中，跨科、跨域考題成趨勢，強調知識運用生活的素養能力，考驗閱讀理解及統整能力，仔細看完敘述才正確作答，預估5標與去年一致。

一般考生認為，今年考題感覺各科難易不同，出現不少時事題，包括花蓮堰塞湖、俄烏戰爭、關稅等議題。歷史、地理題目較多，公民題目較少，部分考題可從敘述線索找到答案，解題需要靠理解，很難憑死記硬背拿分數。

補教公民老師張雪雲表示，今年公民科幾乎沒有圖表，出題平鋪直敘，閱讀量非常大，考生認真唸書，只要掌握基本概念，答案就在題目裡，今年臺大醫科開始採計「社會」科，預計分數也會形成變化。

補教歷史老師馮敬之表示，今年歷史考題中間偏難，臺灣史占7題、東亞史占8題、世界史占6題，分布平均。臺灣史單元多題涉及日治時期，還有1題久未出現的戒嚴時期，第9、43題算特殊題目，前者考日治時期臺灣人的身份認同，後者則是美中關係，可能呼應時事。

馮敬之提到，第57、58題是歷史最難的題目，要把文字閱讀完、看懂圖才能答題，題幹「戰爭結果使中原政權被迫遷都」是關鍵，由於南北宋只有北宋遷都，所以答案是B。第58題重點是移入，答案是Ｃ，對高三生而言，不易作答。

補教地理老師黃創宏表示，今年地理難易度中等，和去年差異不大，3冊出題比例平均，命題貼近時事，例如第19題乍看在考南亞堰塞湖，實際要考生留意花蓮的案例。第28、29題講台積電在熊本設廠，衍生出產業區位和高科技產業發展現況，題目不難，作答要掌握產業群聚相關概念。

黃創宏分析，美國關稅影響、全球地緣政治是命題焦點，俄烏戰爭、中美貿易戰出現在第47到49題，還有出「手寫題」要求從數據判斷，若能辨識正負貿易額變化，就能夠找到答案。

大考中心入闈協助審題的高中教師指出，社會科取材結合臺灣在地議題和國際時事，例如花東糖廠、南亞的堰塞湖、台積電日本熊本廠啟用等入題，並反思AI帶來的經濟不平等、社群網站同溫層現象等議題。

全中教認為，今年試題屬「中間偏難」，5標可能會較去年降低，素養和跨科整合是得分關鍵。今年圖表題比例高，例如等高線、衛星影像、主題地圖、地形暈渲圖，強調整合性的地圖與文本判識轉換。第57到60題組以黃河水患為背景，考驗古今資料疊圖問題，要考生判斷底圖選用失誤的原因，這是罕見的地理技能題，具備科學素養，考生不易拿分。

全國教師會解題團隊也認為今年試題整體較難，地圖成主角，考題邁入「圖像時代」，地理科試題約1/3須閱讀地圖，比去年增加，不會看圖的考生會吃虧。

教育部邀請北市高中社會科教師群協助分析試題，麗山高中教師廖偉國提到，今年地理試題出現氣候圖判釋、海峽位置、工業區位、地圖判釋等傳統題型，時事題也有增加，例如南亞的堰塞湖、台積電到日本設廠、中美貿易戰、以色列和伊朗紛爭等，有助培養學生國際觀；第20題以手遊來測驗考生對地理資訊的分析應用，是比較有趣的試題。

成功高中教師蘇青葉指出，今年公民試題納入國外時事和社會關注議題，例如思考AI對生活的影響、以色列對伊朗的「崛起之獅」行動；中山女高教師吳毓琳認為，合科題文增加國際時事，以色列對伊朗的「崛起之獅」行動探討國際原油市場的影響，檢測考生的時事觀察力和跨科統整能力。

學測第3天壓軸考社會科，史地公合科命題成趨勢，圖為補教預估5標。（記者黃朝琴製表）