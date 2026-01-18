學測／ 老師：片語模考有！考生賺到易拿分

▲台北市高中英文科教師群，由左到右分別為中正高中老師吳佳穎、成功高中老師陳國泰、成淵高中老師李宜樺、建國高中老師劉家慧。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 學測進入第二天，今日第一科考試科目為考生最多的英文。高中英文老師表示，選擇題部份難易適中，文章題材偏重文化與歷史，非選題的翻譯作文主題貼近生活經驗，考生應該相當好發揮。其中混合題目最後一題考片語，答案「one of a kind」（獨一無二），去年模擬考正好有考過，對考生而言應該是「賺到」。

中正高中老師吳佳穎指出，「詞彙題」大多以單字本身常見的意思搭配前後文意線索即可判斷答案；其中第8、10題誘答選項，例如 grave不是指常見的「墳墓」，而是取「相當大」的意思。「綜合測驗」須注意文意上下文來判斷轉折詞、適用單字片語、以及文法，兩篇主題分別為白犀牛如何透過排泄物來進行社交溝通、點心（dim sum）的發展歷史。

廣告 廣告

在「文意選填」跟「篇章結構」上，成功高中老師陳國泰表示，一個是談午休的益處，內容有趣、可以學到東西，例如20歲後大腦開始萎縮並且增加失智症比例，但如果經常午睡可以減緩而考生需要了解前後文意才能答題，題目沒有刁難都是常見單字。另一篇則是談不同文化對微笑的詮釋，答題線索明顯，不難作答。

「閱讀測驗」今年主題較偏重文化與歷史，包括南極探險隊伍搭乘「堅毅號」（The Endurance）出航的艱辛旅程、歐式螺旋梯(spiral staircases)的古今功能、地圖主要方位的歷史演變等，題型種類包括常見的文章主旨、細節、推論、排序、字義推敲以及圖片判斷題等。

成淵高中老師李宜樺說，雖然有地圖題目，但是不像以前需要看完整篇文章才能作答，今年比較簡單。另外，「混合題」主題場景為一個假想的台灣東部原住民村落Wonder Village，內有六間不同紀念品商店，考驗學生資料檢索整合的能力。其中50題考「uniqueness」的片語「「one of a kind」（獨一無二），模擬考才考過，考生應該不陌生。

另，非選擇題部分，建國高中老師劉家慧說，「翻譯題」貼近時事，主題為高中英文老師的課堂英文教學；題目友善，考生應特別留意基礎文法，尤其是名詞單複數的處理務必精確。

「作文」則是近年漸增的養寵物風氣，第一段請考生描述家庭生活中養小孩及寵物的情景，第二段則根據自身或生活經驗來探討原因及影響。劉家慧說，考生可從「共存」或「取代」兩個方向切入討論，家庭在小孩跟寵物養育的社會趨勢。在細節觀察上，應善加利用圖片提供的資訊，如嬰兒推車中載著寵物的景象，同時，不應放棄任何場景線索，例如第三張圖片中除了前景的犬隻，背景也出現貓跳台等設施，但若不確定「貓跳台」的精確英文表達，則建議避開不熟的字彙以求穩健。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

學測第二天／英文科難易適中 作文「寵物」結合社會現象

學測第二天／國、英考試登場人數最多 選考比例超過99％

學測上午數學A違規近80件！「沒帶考試有效證件」歷年來最多