學測一考完就能掌握落點 得勝者文教1/21–2/1連續12天舉辦「提前落點講座」

學測結束後，許多考生與家長最關心的就是「我的成績大概能申請哪些校系？」為了讓考生及早掌握申請入學的方向，得勝者文教將於1月21日至2月1日，在全台各據點連續12天舉辦「提前落點講座」。（圖：考場示意圖，慈科大提供）

今年學測於1月17日至19日舉行。學測結束後，許多考生與家長最關心的就是「我的成績大概能申請哪些校系？」為了讓考生及早掌握申請入學的方向，得勝者文教將於1月21日至2月1日，在全台各據點連續12天舉辦「提前落點講座」。這讓考生能在正式成績公布前，先了解自己心儀校系的一階篩選級分推估。

得勝者文教主任劉駿豪指出，影響校系落點的關鍵因素包括四個方面：一是今年學測各科的難易度變化，二是各大學校系申請入學篩選方式的調整，三是去年該校系一階篩選級分的高低狀況，四是該科系近年的分數趨勢如何變動。透過綜合這些因素，得勝者文教能在1月21日就開始為考生提供落點推估服務。

參加1月21日至2月1日「提前落點講座」的考生，將獲得今年最新版的申請寶典，並能針對有興趣的校系現場提問。2月25日成績公布後，考生只需稍作微調，即可更有把握地準備申請入學。