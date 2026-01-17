【學測】自然科圖表判讀題多 閱讀能力要足夠
記者黃朝琴／臺北報導
大學學測第2節考自然科，得勝者文教老師解題指出，今年命題靈活，兼具難易考題，圖表題佔比驚人，19頁試卷出現50個圖表，命題圖表化趨勢明確，生物科考題題幹長、閱讀量大，需較多時間解題，預估五標與去年持平，頂標維持13級分。
一般考生認為，整體難度與歷屆試題相仿，也和模擬考差不多，難度適中具鑑別度，雖然有基本拿分題，但閱讀題型偏多，要先讀懂才能解題，題幹很長，想看懂題目敘述就很耗時，無論地科、生物、化學、物理都較困難，答題需要思考，加上需要手寫的非選擇題都是素養題，背熟課本也沒有用。
補教老師江青釗認為，今年學測自然科考題有5個特徵，包括圖表化、創意、閱讀量大、時事、素養化，出題中規中矩，4科難度和去年接近。
化學科補教老師黃鑫指出，化學科章節分布均勻，各單元整合出題，第27題分析香蕉的鉀鹽成分，結合高一溶解度、高二沈澱表，除了高一必修化學，也可以一起複習選修化學的觀念。第44到46題題組題較有挑戰性，引用諾貝爾化學獎得主的「奈米級量子點」研究，讀題能力是得分關鍵。
物理科補教老師陸怡中認為，物理較去年簡單，涵括各章節範圍，計算量與去年相仿，出題扣合時事，半導體、薄膜相關題目去年分科測驗出現，今又延續出題。
生物科補教老師游夏認為，生物考題文字很長，要耐心閱讀，考生需要很多時間解題，一般考生如果寫不完，也很正常。今年出現很多「演化」相關題目，例如考出較難的支序系統學。
地球科學補教老師蕭騏指出，今年第一題就考天文，是讓學生非常「恐懼」的單元，但考點偏向基本知識。考了非常多2025年全球發生的天災，例如第2題的颱風、第7題的海嘯、第8題的地震，只差沒有考到花蓮的堰塞湖，這些時事題都不算太難。
大考中心入闈的審題教師認為，自然科試題試題取材多元且結合生活情境，例如半導體和晶片製程、核能發電、大地震、潮汐發電、隕石、香蕉中鉀鹽的提取等入題。
全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題高中教師認為，今年試題整體難度適中，成功將尖端科技與基礎觀念結合，可從課本知識切入找答案，極具鑑別度。師大附中教師高銘宏分析，自然科出現許多尖端科技，包括將「SMR小型模組核反應器」用於登月計畫，考驗核反應能量轉化知識，第50到53題組考到「潮汐發電」觀念，牽涉到物理和地球科學的跨科知識，例如電磁感應的能量計算等，命題者用心良苦，希望高中課堂學到知識，能在日常生活運用。
教育部邀請「臺北市高中自然科教師群」協助分析試題認為，物理試題計算量明顯增加，探究與實作題難度提升，化學試題圖表占比過半，生物試題是近5年最簡單，地球科學試題難度提升，計算題多、圖表題約占一半。
建國中學教師陳泓志表示，物理題涵蓋電與磁、能量的題目較多，配分比例高達50%，計算量比去年增加；敘述性實驗的探究與實作題，難度較去年提升，科學素養能力較高的考生較有利。
建國中學教師趙君傑提到，化學圖表題超過50%，考生要能對實驗表格的數據進行判讀分析；計算題份量適中，化學實驗探究素養試題，不僅檢測學生對實驗結果的推理能力，也考驗化學學科基礎知識。
建國中學教師周麗芬指出，生物試題近5年最簡單，跨科題較往年多，題幹長度適中，主要為素養導向題型，耐心閱讀就能找到答案
松山高中教師翁雪琴表示，地科試題難度較往年提升，有效區分高分和低分群，圖表題比例占一半，計算題較多，須從題目提取正確資訊並加以計算，探究實作題不僅考知識，更檢核學生是否具備「觀察、假設」的過程與技能。
補教團隊認為，今年學測自然科圖表題多，兼具難易考題，鑑別度很高，５標與去年相仿。（記者黃朝琴製表）
其他人也在看
115學測數學A史上最難 高中老師：解題解到懷疑自己
115學年度大學學測於今（17）日登場，第一科考科為數學A，高中數學老師認為，考題偏難，可說是為了學習數學A考生設計的題目，且難度趨近於113學年度的數學A，「負擔太大」，不利於習修數學B的考生作答，「解題解到懷疑自己」，可說是歷年最難的數學A。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
115年學測12.1萬人上場 考場後勤應援開眼界
大學學測在今（17）日登場，總計有超過12萬名考生參加，連續考三天，不少家長一早到考場幫孩子加油打氣、穩定軍心，要成為考生們最堅強後盾。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 小時前 ・ 1
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 40
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 136
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 164
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 60
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 48
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 240
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 55
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 73
MLB》塔克6000萬美元年薪太瘋狂 外媒：道奇把聯盟推向封館
道奇搶下自由市場最大咖的明星外野手塔克（Kyle Tucker），4年2.4億美元超級肥約（新台幣75.9億）。塔克去年底就被預測會加盟道奇，但當時以為是長期合約，而不是平均年薪6000萬美元的短期高薪合約。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 1 天前 ・ 24
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 5 小時前 ・ 3
強烈冷氣團要來了！氣象專家揭「最濕冷時間點」：平地恐剩12度
下週恐要濕冷了！中央氣象署表示，今年首號颱風「洛鞍」已於今（15）日下午生成，雖然不會直接侵台，但其夾帶的水氣將與下週南下的強冷氣團輻合，預計自1月20日（下週二）起，北台灣將陷入一週濕冷天氣。最冷時間點落在1月22日清晨，屆時北部平地最低溫恐僅剩12度左右。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」
1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。破天荒的一次熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 7
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 1
水煮青花菜超NG！營養師教「5分鐘蒸煮」留住抗癌成分
青花菜以「蒸」的方式烹調最能保留營養素與健康成分，營養師老辜建議時間控制在5分鐘內，不僅能維持翠綠色澤與脆嫩口感，更可降低水溶性營養素流失。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10