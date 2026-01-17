【學測】自然科圖表判讀題多 閱讀能力要足夠

記者黃朝琴／臺北報導

大學學測第2節考自然科，得勝者文教老師解題指出，今年命題靈活，兼具難易考題，圖表題佔比驚人，19頁試卷出現50個圖表，命題圖表化趨勢明確，生物科考題題幹長、閱讀量大，需較多時間解題，預估五標與去年持平，頂標維持13級分。

一般考生認為，整體難度與歷屆試題相仿，也和模擬考差不多，難度適中具鑑別度，雖然有基本拿分題，但閱讀題型偏多，要先讀懂才能解題，題幹很長，想看懂題目敘述就很耗時，無論地科、生物、化學、物理都較困難，答題需要思考，加上需要手寫的非選擇題都是素養題，背熟課本也沒有用。

補教老師江青釗認為，今年學測自然科考題有5個特徵，包括圖表化、創意、閱讀量大、時事、素養化，出題中規中矩，4科難度和去年接近。

化學科補教老師黃鑫指出，化學科章節分布均勻，各單元整合出題，第27題分析香蕉的鉀鹽成分，結合高一溶解度、高二沈澱表，除了高一必修化學，也可以一起複習選修化學的觀念。第44到46題題組題較有挑戰性，引用諾貝爾化學獎得主的「奈米級量子點」研究，讀題能力是得分關鍵。

物理科補教老師陸怡中認為，物理較去年簡單，涵括各章節範圍，計算量與去年相仿，出題扣合時事，半導體、薄膜相關題目去年分科測驗出現，今又延續出題。

生物科補教老師游夏認為，生物考題文字很長，要耐心閱讀，考生需要很多時間解題，一般考生如果寫不完，也很正常。今年出現很多「演化」相關題目，例如考出較難的支序系統學。

地球科學補教老師蕭騏指出，今年第一題就考天文，是讓學生非常「恐懼」的單元，但考點偏向基本知識。考了非常多2025年全球發生的天災，例如第2題的颱風、第7題的海嘯、第8題的地震，只差沒有考到花蓮的堰塞湖，這些時事題都不算太難。

大考中心入闈的審題教師認為，自然科試題試題取材多元且結合生活情境，例如半導體和晶片製程、核能發電、大地震、潮汐發電、隕石、香蕉中鉀鹽的提取等入題。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題高中教師認為，今年試題整體難度適中，成功將尖端科技與基礎觀念結合，可從課本知識切入找答案，極具鑑別度。師大附中教師高銘宏分析，自然科出現許多尖端科技，包括將「SMR小型模組核反應器」用於登月計畫，考驗核反應能量轉化知識，第50到53題組考到「潮汐發電」觀念，牽涉到物理和地球科學的跨科知識，例如電磁感應的能量計算等，命題者用心良苦，希望高中課堂學到知識，能在日常生活運用。

教育部邀請「臺北市高中自然科教師群」協助分析試題認為，物理試題計算量明顯增加，探究與實作題難度提升，化學試題圖表占比過半，生物試題是近5年最簡單，地球科學試題難度提升，計算題多、圖表題約占一半。

建國中學教師陳泓志表示，物理題涵蓋電與磁、能量的題目較多，配分比例高達50%，計算量比去年增加；敘述性實驗的探究與實作題，難度較去年提升，科學素養能力較高的考生較有利。

建國中學教師趙君傑提到，化學圖表題超過50%，考生要能對實驗表格的數據進行判讀分析；計算題份量適中，化學實驗探究素養試題，不僅檢測學生對實驗結果的推理能力，也考驗化學學科基礎知識。

建國中學教師周麗芬指出，生物試題近5年最簡單，跨科題較往年多，題幹長度適中，主要為素養導向題型，耐心閱讀就能找到答案

松山高中教師翁雪琴表示，地科試題難度較往年提升，有效區分高分和低分群，圖表題比例占一半，計算題較多，須從題目提取正確資訊並加以計算，探究實作題不僅考知識，更檢核學生是否具備「觀察、假設」的過程與技能。

補教團隊認為，今年學測自然科圖表題多，兼具難易考題，鑑別度很高，５標與去年相仿。（記者黃朝琴製表）