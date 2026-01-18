【學測】英文作文考養寵物 閱讀文法兼優拿高分

記者黃朝琴／臺北報導

大學學測第2天首節考英文，得勝者文教解題團隊認為，中譯英沒有出現刁鑽文法，詞彙題第9、10題誘答力強，混合題第47、48題有挑戰性，考生兼具閱讀、文法2項能力，才是拿高分的王道。英文科決勝點在作文，以養寵物風氣為主題，好下筆不難發揮，兼具描寫能力與議論技巧，寫出深度才能拿高分；預估後標與底標升1級，其餘各標與去年一致。

一般考生認為，相較歷屆指考、學測考古題，今年試題不會很難，難易度屬於中間偏易，也比學校模擬考簡單些，單字、閱讀、克漏字、作文等題型平易近人，但是選項相對模糊，即便採用刪去法，仍遇到二選一的難題，因此誘答力強。

考生認為，作文題目談到從養小孩轉為養寵物的社會趨勢轉變，相當靈活，考驗對日常生活的觀察和體悟，不難發揮，想拿高分不容易，要考低分也難，答題時間分配，多數覺得很充裕，部分考生則壓線寫完，沒時間檢查。

今年英文作文以養寵物風氣為主題，提示寫到近年來養寵物風氣在臺灣日漸普遍，寵物在人們生活中的角色與過去不同。請考生參照圖片，寫一篇英文作文，第1段描述圖片呈現的現象，第2段根據自身經驗或觀察，說明此現象的原因和可能的影響。

得勝者文教解題團隊英文老師Penny指出，今年第一大題詞彙題，第9、10題選項有「誘答力」，第9題很多學生可能會秒選「struggle」，但答案是「elbow」，若要用struggle，應把挖空後面的「the way」去掉才較為合理。至於第10題的答案「grave」，除了墳墓的意思外也有形容詞的用法，表達「沈重」的感覺。

Penny提到，混合題第47、48題可能會有小小的爭議，第47題最穩當的答案應是「innovation」，有些考生可能會寫「commerce」，這同樣是合理答案。雖然第48題答案為「blended」，但答案也非常難找。

補教英文老師林揚指出，英文作文題目提供3張照片，由右至左分別是養寵物、養小孩，同時養小孩與寵物，考驗考生的描寫能力，並延伸議論技巧，不能停留在表面陳述，必須寫深寫廣，展現自己深刻想法、生活的關注才能拿高分。

大考中心入闈審題教師表示，英文試題著重長篇閱讀，混合題評量英文讀寫的綜合能力，取材兼具生活化和知識性，橫跨自然科技和人文社會領域，例如地圖定位的歷史演變、臺灣東海岸部落觀光、午休的健康益處、點心的歷史由來等。英文作文以臺灣養寵物的風氣及其角色為主題，考驗考生能否寫出現象描述、細節、原因和影響，這仰賴考生的生活經驗、觀察和語文學習能力。

教育部邀請「臺北市高中數學科教師群」分析試題指出，今年考題難易度和去年差異不大，成績應該很接近，作文以養寵物風氣為主題，考生可從養小孩的金錢或情緒成本增加、少子女化等面向切入，帶出養寵物風氣盛行的原因。

建國中學教師劉家慧表示，作文以養寵物與養小孩的比較為主題，左半部圖片是有人養小孩也養寵物，右半部圖片則是有些人用養寵物來取代養小孩。考生說明原因時，可舉例養小孩的金錢、情緒成本都增加，寵物回饋比較單純；至於影響方面，當小孩越來越少、寵物越來越多，可能涉及人口老化議題，還有以前強調友善育兒環境，以後可能會更注重寵物友善環境，這些都是考生可以思考的面向。

學測英文科考題難易適中，補教預估後標、底標可望提升１級分。（記者黃朝琴製表）