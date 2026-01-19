學測／見到陽光了！逾百名學測試務人員出闈

▲19日下午1點49分左右，試務人員出闈。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 學測進入最後一天，學測最後一科考試為社會科，預計考到下午2點40分結束，而下午1點49分左右，試務人員出闈，包含試考生、老師、相關工作人員等合計超過百人，拎著大包小包的行李，依序簽到領取手機，大考中心外面也有家人、朋友在門口守候，準備在第一時間就迎接。

大考中心內的闈場，封條從1月6日貼上，今日「重見光明」，相隔近兩個禮拜。下午1點多，大考中心外就有人在等候，等待入闈親友出來。

廣告 廣告

闈場門一打開，試務人員魚貫而出，現場掌聲不斷；試務人員出來後排隊領手機的人潮，有人喊著「總算見到太陽」，也有人沒有物品要領取就急著出去迎接室外空氣。在外等候的親友在門打開後，有的人衝上前幫忙拿行李，馬上給予擁抱。

學測前兩天違規狀況共222件，其中沒有帶有效證件仍為最常見違規有105件；第二多為手機沒有完全關機（40件）；第三為考試結束鈴響未聽只作答（36件）。

▲闈場尚未開門時狀況。（圖／記者李青縈攝）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

學測第三天／數學B難度升、老師估分數恐下降 參考答案出爐

學測2/25放榜升學指引 專家提醒申請二階放榜前別鬆懈

學測第三天／數學B高中老師點名魔王題 17題數A考生也吃力