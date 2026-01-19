學測「這科」考不好直接明年見？輔導師：頂大99%會看

生活中心／楊佩怡報導

115學年學測於17日起一連舉辦三天，考場內外充滿緊張氣氛，成績優劣往往成為家長與學生最焦慮的核心。其中，「英文科目」的話題更是在網上引發熱議，不少考生認為，若是英文考不好，升學選擇友大機率會被限制。對此，高中輔導老師整理出7所國立大學的學測參採科目，而頂大採用英文成績的比利更是高達99℅，老師直喊：「拜託不要放棄英文」。





學測連考3天，不少學生認為英文考不好=再見拜拜。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

日前有網友在Threads上發文指出，大學每個科系都要看英文成績，但分科又不考英文，換句話說就是「你英文不好根本直接再見拜拜」，網友好奇問「所以現在是不是不會英文就直接沒了」。對此，高中輔導老師ICE曾發文整理出七所國立大學的學測參採科目，數據顯示出所有頂大「英文比例高達99%」。

高中輔導老師曬出數據表示頂大英文佔比99℅，不過還是有3科系不看英文。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

輔導老師ICE指出，全校科系都看英文的大學包含，成功大學、清華大學、台灣師範大學及政治大學。而台大僅「醫學系」不看英文成績，陽明交大則是「資工系的APCS組與資安組」不看英文，還有中央大學「工學院學士班」也採納英文成績。輔導老師ICE強調，「學測英文真的很重要轉換分科會用到，英文成績會被採計到分科測驗，轉換60級分，原始成績越高分科越有利」。此外就有網友在留言區質疑「誰考上台大醫學系英文不好的」，ICE老師則回應：「台大醫不採計英文，不等於他們英文不好，只是社會一樣要強而言，這些學霸幾應該都滿級進去的」。





原文出處：考生哀嘆學測「這1科」考不好直接明年見！輔導師喊「頂大99%會看」：不要放棄

