【學測】高雄考區未有重大違規 順利執行監考工作

記者孫建屏／高雄報導

「115學年度學科能力測驗」今（17）日登場，首日進行數學A及自然等2個考試科目，高雄一考區有零星違規依規定提醒告知及登載，高雄二考區也1件考生佩戴智慧手錶入座應試，扣減其該節成績2級分，明日將繼續英文、國綜與國寫等3個科目。

高雄一考區第一節考試科目-數學A，應考人數3,659、缺考人數106；第二節12：50-02：40考試科目-自然，應考人數3,188、缺考人數116。高雄二考區考生人數共計5,220人，兩節科目缺考人數分別為88、91人。

廣告 廣告

負責高雄一考區試務工作高雄師範大學，在考試前，兼考區主任王政彥校長、兼副主任暨發言人唐硯漁副校長、兼副主任李昭蓉副校長及兼總幹事楊巧玲教務長等分別巡視各個試場，在向最後衝刺的考生加油打氣後，隨即進入試務中心，感謝與提醒監試老師恪遵相關規定，順利執行監考工作。

首場考科為數學A，多數考生一致認為中間偏難。高雄高中考生黃暐哲表示，跟去年大考相比較難，函數部分出得較多，印象最深的題目是一題選填題給了3個點的座標，要去考生求其中兩個數之間的比例關係，必須運用指對數和線性方程式解題，印象較深。

高雄女中考生葉家歆認為，這次藏了很多細節在考點裡面，最後一題外積的部分，如果沒有用右手定則的話，會發現方向是相反的，藏了蠻多陷阱，要夠靜下心才能寫得出來。

自然科普遍認為題目難度相當高，考生「好難」的哀嚎聲此起彼落。高雄高中考生許博恩覺得此次自然考科的難度比歷屆都難，寫起來蠻痛苦的，整體而言難的題目多，簡單的題目少，時間有點不太夠，鑑別度應該蠻高的；高雄高中何姓考生認為與先前考題相較，本屆題目整體的複雜度較高，圖形理解的題目多，閱讀量也比較多，今年共19頁，必須要很踏實的去仔細看題目。印象最深的是，有一題組講的是蜂鳥吸食花蜜和尼古丁的識讀，如果選修有建立良好的基礎和閱讀素養，答題起來會比較容易。

高雄師範大學、中山大學均提醒考生，務必攜帶合格證件參加考試，並不得攜帶手機入座且須完全關機，以免影響考試權益

「115學年度學科能力測驗」17日登場，高雄二考區於高雄中學設第二分區，考生在預備鈴響後，於考場外等待進入試場。（中山大學提供）