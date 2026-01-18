【學測】12萬名考生上陣 陸續公布前日選擇題答案

記者黃朝琴／臺北報導

115年學測今（19）日結束第2天考試，12萬名考生同步上陣，進行英文、國綜、國寫3科測驗，一般認為，英文科整體比去年簡單一點，決勝點在作文，以養寵物風氣為主題，好下筆不難發揮；國文科綜合測驗考題偏難，國文寫作也不好寫，需要拉高思考門檻。

大考中心表示，今天起陸續公布前一天各考科的選擇題答案，明天學測最後一天考試，將進行數學B、社會2科測驗，違規樣態仍以未攜帶有效證件正本居多，提醒考生務必帶有效證件正本應考，考試期間日夜溫差大，注意保暖並適時調整衣物。

廣告 廣告

大考中心提到，今天英文科考試時，新增6名突發傷病考生，包括妥瑞氏症考生發出聲音影響到他人、腹瀉頻繁跑廁所、腦震盪症狀等，啟用5間備用試場；初步統計，兩天合計138名突發傷病考生，啟用44間備用試場。

大考中心指出，依據氣象署預報資訊，明天學測考試期間內，任一時段的溫度預報均未達攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區試場均不開放冷氣。明天因各地不同，建議考生多留意天氣狀況及適時調整衣物，或是攜帶雨具備用。

大考中心提醒，若考生穿戴連帽衣服、使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子、口罩、手套、圍巾、非電子式的傳統暖暖包等，須配合監試人員檢查，且於身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。

115學測第2天考試，全體12.1萬考生同步上陣，大考中心陸續公布各考科選擇題答案。（新北市教育局提供）