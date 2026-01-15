學測1月17日登場 新竹縣啟動跨局處應試防護網

▲六家高中學測衝刺加油。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】115學年度大學入學學科能力測驗將於1月17日至19日舉行。本次測驗全國計有12萬1仟餘名考生應考，為確保新竹縣轄內考場（陽明交大附中）的試務順利，並提供考生安心應試的環境，新竹縣政府已完成全方位規劃與跨單位協調，針對交通疏運、環境安寧及秩序維護等事項，已發函要求交通、警察、民政、工務等相關局處及客運業者全力配合，打造最完善的「應試防護網」。

縣長楊文科表示，教育是新竹縣的重中之重，學科能力測驗更是學子邁向大學的關鍵戰役。為了讓考生在考試期間不受干擾，他已特別指示相關單位在1月17日至19日考試期間，考場周邊必須暫停施工噪音，並協請員警加強考區周邊交通管制與秩序維護。

楊文科縣長強調，縣府已聯繫村里辦公室及民間團體，要求在應試期間避免使用廣播、麥克風或施放煙火等活動，讓孩子們能在最安靜的環境中從容應答，發揮長期努力的成果。

教育局長蔡淑貞指出，目前已完成與新竹區監理所、金牌客運、亦捷科際等交通單位的協調，針對行經考場周邊的熱門路線，如【5619】、【5620】、【5700】等班次，將於試前及試畢視候車人潮機動加開車班。

蔡淑貞局長提醒考生，最後衝刺階段應保持規律的作息，在學習上則建議回顧核心觀念，保持自信心，考前務必確認試場配置表並規劃提早出門。縣府已準備好完善的環境支持大家，請考生們放寬心，以最佳狀態應戰，衷心預祝每一位新竹縣學子都能發揮實力、考試順利，成功邁向理想的學府。教育局將持續監督各項試務準備工作，確保每一位學子都能獲得最優質的考場服務與保障。