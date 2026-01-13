學測1/17登場 新北近1.8萬考生應試、1/16下午開放看考場

〔記者羅國嘉／新北報導〕115學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於1月17日至1月19日舉行，新北市教育局表示，今年全市共有1萬7915名考生報考，設置新北一至三考區及台北四考區，共11個考場。考前1月16日下午2時至4時開放考生查看考場，讓考生提前熟悉環境與交通動線，並同步推出「學測應考應援系列影片」，從學科複習到心理調適雙管齊下，陪伴考生以穩定、自信的狀態迎戰人生重要一役。

教育局指出，為全力守護考生應試權益與身心狀態，市府已跨局處完成考場周邊交通疏導、公車加班、醫療支援及校園試務整備，並開放家長陪考。考場不提供紙杯，呼籲考生及陪考親友自備環保杯，共同落實永續理念。

教育局表示，考試當日各考區上午9時15分響預備鈴、9時20分開始應考、9時40分截止入場、10時20分始可離場，建議考生提早出門，避免人潮聚集。考生可至大考中心網站「試務專區」下載應考資訊，並務必攜帶有效證件正本與應試用品。歷年最常見的違規為手機或鬧鈴響起，提醒考生務必於試前關閉手機及相關提醒功能。

教育局也說明，若考生穿戴連帽衣物、帽子、口罩、圍巾或使用耳塞、非電子式暖暖包等，須配合監試人員檢查，並以不影響身分辨識為原則。至於是否開放試場冷氣，將依中央氣象署天氣預報公告，冷氣溫度以攝氏26至28度為原則。

此外，因應考生最後衝刺需求，教育局特別製作「115學測應考應援系列影片」，共8支內容，涵蓋國文、英文、數學、社會、自然等重點複習，以及3支社會情緒學習正念練習影片，協助學生快速掌握考試重點並調節考前情緒。相關影片已上線至新北市新課綱行動協作平台及相關YouTube頻道，提供學生隨時使用。

