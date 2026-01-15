學測115年登場新北七考場周邊紅線臨停接送

大學學科能力測驗一月十七至十九日舉行中和區錦和高中前錦和路段開放臨停。（圖：新北交通局提供）

一一五年大學學科能力測驗將於一月十七日至十九日舉行三天，新北市共有十一所考場。為便利考生搭乘大眾運輸抵達考場，新北交通局已協調公車業者加密班次；同時，新莊高中等七所考場周邊紅線將開放考生家長臨停接送。

交通局專門委員林昭賢指出，新店高中、新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中等七所考場周邊部分紅線，於考試日自上午七時至下午三時三十分止（十八日延長至下午五時三十分止）供家長臨停接送。部分人行道亦開放機慢車斜向停放一列為限，須保持一‧八公尺以上人行空間；惟路口十公尺內、公車站、消防栓及妨礙通行之地點仍禁止停車。

開放臨停及人行道停車區域包括：新店區新店高中前中央路；新莊區新莊高中前中平路、丹鳳高中前龍安路；三重區新北高中前三信路；蘆洲區三民高中前復興路；永和區永平高中前仁愛路及永平路；中和區錦和高中前錦和路等部分路段。交通局提醒，上述各考場均鄰近捷運或公車站，建議考生善用大眾運輸前往。