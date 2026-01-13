學測17日登場 16日下午開放看考場

【記者葉柏成／新北報導】新北市教育局今日表示，115學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於1月17日至19日舉行，1月16日(星期五)下午2時至4時開放考生查看考場。為全力守護考生應試權益與身心狀態，已同步完成考場服務整備，並推出「學測應考應援系列影片」，從學習支持到心理陪伴雙軌並進，陪伴學子以穩定、自信的狀態迎戰學測。

教育局指出，今年新北市共有17,915名考生報考，境內設置新北一至三考區及臺北四考區，共11個考場。考前1月16日下午2時至4時開放考生查看考場，提醒考生把握時間提前熟悉環境、規劃交通動線。考試期間，市府已跨局處完成交通疏導、公車加班、醫療支援及校園試務整備，並開放家長陪考；考場不提供紙杯，請考生與陪考親友自備環保杯，共同落實永續行動。

《圖說》教師分享正念呼吸影片。〈教育局提供〉

此外，各考（分）區於考試當天早上9時15分預備鈴響、9時20分開始應考、9時40分截止入場、10時20分始可離場；請考生儘量提早出門，以避開入場時的人群聚集。建議考生可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）學科能力測驗之「試務專區」下載或列印「應考資訊」應試，以利查找試場。

《圖說》教師分享115學測應考應援系列影片。〈教育局提供〉

教育局強調，考試當日，考生務必攜帶有效證件正本及應試用品入場。根據歷年統計，考場違規事件，以應試時手機響起為最多。提醒考生務必於試前關閉手機及手錶鬧鈴，以免因不慎而遭扣減考試成績。如果發現有座位標示單資料不符或桌椅不平整等問題，請儘速聯繫考場試務人員協助，切勿私自移動桌椅或更改標示單資料，以免造成試場混亂而影響自身及他人權益。