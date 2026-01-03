學測17日開跑6日查試場 6大扣分地雷要避開

記者黃朝琴／臺北報導

115學年學科能力測驗17至19日連續3天登場，大考中心6日將開放應考資訊查詢系統，包括應試號碼與考試地點，同步公布「試場分配表」，16日下午2至4時開放看考場，另外整理「考生6大應考提醒」，包括應試攜帶有效證件正本、答題卷要正楷簽全名、行動電話完全關機等，考生務必注意避免違規失去寶貴分數，提醒考前最後階段注意身體保健及安全，儘量不要出入公共場所。

大考中心表示，學測每年約有12到13萬人應試，是臺灣的大型升學考試之一，第1天考數學A、自然，第2天考英文、國綜、國寫，第3天考數學B、社會；共有6考科，分上午及下午場次進行，可自由選考各考科。其中國文分成綜合能力測驗、寫作能力測驗2節施測。

大考中心公布115學年學測應考提醒，並貼心地將考前注意事項，設計成「勾勾單」，方便考生逐一檢查。其中，應試號碼及考試地點，預計於本月6日在大考中心網站公布，考生可到「學科能力測驗試務專區」查詢。

學測進入最後衝刺階段，考生除專注於複習，也要抽空留意應試規則。大考中心整理往年最多考生疏忽的6項規定，第1項是必須攜帶考試有效證件正本，包括國民身分證、有照片全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等；健保卡需要有照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是無效證件，否則將扣1級分。

第2項是置於臨時置物區的行動電話必須完全關機，包含鬧鈴、震動、提示音等皆是，飛航模式與設定靜音不算關機，違者恐將扣3級分。

第3項是禁止攜帶具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影功能的器具入座，除行動電話，還有穿戴式裝置，例如智慧型手錶、智慧手環、智慧眼鏡、耳機等均禁止攜帶入座，違者將依違規處理辦法第8條，視情節處置。不過助聽器或應試輔具經申請且審查通過使用不在此限。

第4項是考試開始鈴響起，答題卷記得以正楷簽全名，否則也將扣1級分。第5項則是考試結束鈴聲響畢，就必須停止作答動作，違者將依違規處理辦法第18條，視情節處置。

第6項是學測使用的直尺有嚴格規定，只能有量測用的刻度和數字，不能有其他符號或圓形、橢圓、拋物線等，或是涉及非量測用的數値、數學式。

如果遇到強烈冷氣團來襲，大考中心指出，考生應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或佩戴口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以進入試場後不影響辨識面貌為原則。

為防範流感疫情，大考中心表示，衛生福利部疾病管制署目前已無強制要求民眾佩戴口罩規定，如有疑似或感染呼吸道傳染病（如流感）或出現發燒、呼吸道症狀（如流鼻水、咳嗽或打噴嚏）時，建議考生和陪考家長佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節並落實手部衛生。

大考中心提到，學測採有條件開放試場冷氣，考前一天將參考交通部中央氣象署「鄉鎮市區」天氣預報，若各考（分）區所在鄉鎮市區於考試當日的考試時間內，任一時段溫度預報達攝氏28度（含）以上，該日將全天開放試場冷氣。

大考中心6日上午9點起，開放「應考資訊查詢」系統查詢（含應試號碼、考試地點等），同步公布「試場分配表」，並以簡訊通知應試號碼。考生可至大考中心網站「學科能力測驗」之「試務專區」查詢姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等資訊；如發現所查詢應考資訊，與原報名資料不同者，應致電大考中心洽詢。

大考中心提到，考生報名資料的「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，中心將以0911-511-467手機號碼發送簡訊服務，加強提醒考生務必上網查詢應考資訊與試場分配表，若所填行動電話已設定拒接企業簡訊，則將無法收到簡訊通知；申請特殊項目複審的考生，審查結果也已同步開放查覽或列印。

115年學測17至19日登場，大考中心整理「考生6大應考提醒」。（大考中心提供）