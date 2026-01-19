學測18日222件違規 未帶有效證件正本破百居首

（中央社記者許秩維台北19日電）學測今天舉行第3天考試，第1節考數B。根據大考中心初步統計，昨天考試有222件違規，最多的是未攜帶有效證件正本，且未於當節考試結束鈴響畢前送達，有105件。

115學年學科能力測驗於1月17日至19日舉行，學測第3天第1節考數學B，應到人數10萬1718人，4176人缺考，缺考率4.11%。大學入學考試中心於數B考完後，說明試務狀況。

大考中心主任張新仁說明，根據初步統計，昨天考試有222件違規，最多的是未攜帶有效證件正本，且未於當節考試結束鈴響畢前送達有105件，其次是行動電話未完全關機有40件，考試結束鈴聲響畢仍未停止作答有36件。

備用試場方面，張新仁提到，今天新增6名突發傷病考生，包括手受傷、咳嗽、水痘、癲癇、身心不穩等狀況，加上先前已申請的突發傷病考生，數B考試時共開設13間備用試場；學測舉行至今累計153名突發傷病考生，累計啟用61間備用試場。（編輯：管中維）1150119