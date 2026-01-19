學測2/25公布成績、各科5標 申請入學3月開跑

（中央社記者許秩維台北19日電）115學年度學測今天下午考完，大考中心將於2月25日公布學測成績和各科5標成績標準，2月26日寄發成績單，考生可用學測成績報名3月的大學申請入學管道。

大學入學考試中心舉辦的115學年度學科能力測驗於1月17日至19日舉行，今年約12.1萬人報考，今天下午最後一科社會科考試於下午2時40分結束後，宣告今年學測考試正式結束。

大考中心表示，學測成績將於2月25日公布，並提供網路和語音查詢服務，報名資料有填手機號碼的考生，當天會收到簡訊通知成績；學測成績單將於2月26日寄發，考生如對成績有疑義，可於2月26日至3月4日申請成績複查。

2月25日公布學測成績當天，大考中心也會公布學測各科的頂標、前標、均標、後標、底標等5標成績標準，考生可用學測成績報名大學申請入學管道。

根據大學甄選入學委員會資料顯示，大學申請入學管道將於3月24日至25日受理報名，3月31日公布第1階段篩選結果，5月14日至31日進行第2階段指定項目甄試，各校於6月1日前公布錄取名單，錄取生需於6月4日至5日登記就讀志願序，6月11日公布統一分發結果。（編輯：張雅淨）1150119