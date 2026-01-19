學測2/25放榜！台大醫學系預估59級分 補教協會：錄取關鍵在「社會科」

生活中心／綜合報導

115學年度大學學測今（19）日進入最後一天，上午考數學B、下午社會科。中華民國補習教育協會理事長劉益和表示，今年五科考完後，整體難度與去年差不多，除了數B中間偏容易，其他四科難度與靈活度都比往年稍高；值得留意的是，第一志願台大醫學系繁星推薦、申請入學，自115學年起改採計學測國文、數學A、自然、社會考科，因此，今年台大醫醫學系決戰科目在「社會考科」，台大醫學系預估為4科59級分、台大牙醫系則要三科要45級分，台大資工系與電機系關鍵在於「數學A」，「數學A」至少要14級分才能順利入學。

中華民國補習教育協會領軍各科補教菁英團隊進行115年學測解題與分析。（圖／中華民國補教協會提供）

中華民國補習教育協會預測115年學測五科指標。（圖／中華民國補教協會提供）

中華民國補習教育協會理事長劉益和指出，115年學測整體較去年偏難，主軸脫離不了考驗學生閱讀、邏輯、時事等解題能力，整體遵循108課綱，時事感題目多，考驗學生閱讀能力、生活素養，會較去年提其中，又以國文、社會最難、最有鑑別度，至於數學整體部分基本題型有增加，自然當中物理、地科難度增加，生物、化學採持平，整體來說，五標維持與去年差異不大，對於前端同學變動性不大，但在均標方面，會提升1級分。

中華民國補習教育協會理事長劉益和，一連三天邀集多名補教老師針對學測科目解題分析，劉星數學團隊劉星老師表示，今（115）年數學B整體與114學年相比難易適中，重定義與題意理解，出題難易順序為「簡單→難→簡單→難」，基本題包括第1、2、6、14、18、19題要保握住，其中代數45分、幾何40分、統計排組機率15分，整體計算量較去年少，今年題目結合素養，並且將地理資訊與空間感官結合預估頂標、前標與去年相同為12、10，均標較去年高1級分為7，後、底標維持與去年相同，分別為4、3。

社會科部分，實作與時事敏銳度成高分關鍵，旅思社會團隊陳泰霖老師指出，這份考題程度「中間偏難」，內容契合課綱強調的核心素養，「穩健中求變」是一份很有水準的題目，在字數上與去年多大約一千字，為一萬三千左右，16題圖表題，為近三年最多，顯示出命題端對於「閱讀素養」及「圖表轉譯能力」的重視逐漸增重，除了基礎知識，也要能掌握多題跨科的題組，進行知識的活用，也出現不少時事題，像是第28、29的「台積電擴大投資」，第47、49題「中美貿易戰與烏俄戰爭導致的貿易衝擊」，第64、65題「以伊衝突」的時事，若學生較少關注時事，很可能會花較多的時間在閱讀。旅思社會團隊預估今年頂、前標與前年相同為13、12，均、後、底會較去年少1級分，分別為9、8、6。

