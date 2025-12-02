學牛仔？工地吊掛作業 男「跨坐模板」無安全防

屏東鹽埔一處工地近日出現離譜的「高空牛仔」行為。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





屏東鹽埔一處工地近日出現離譜的「高空牛仔」行為。一名男子跨坐在起重機吊起的木條模板上，跟著模板升到約4層樓高，卻未穿任何安全裝備，還在空中搖晃嬉鬧，宛如西部牛仔。影片曝光後掀起熱議，也引發工安疑慮。

事發地點位在屏東縣鹽埔，當時起重機正進行模板拆除與清運作業。一綑模板被吊起後，畫面中可見一名男子直接坐在木條上，隨著吊臂升高，他似乎相當興奮，甚至在接近地面時故意搖晃全身，擺出「騎牛」動作，完全把工地當遊樂園。

多名工地工人看到影片後也直搖頭，表示吊掛機具依法不能搭載人員，即使想搭也必須使用合格設備並做好防護，影片中男子的行為「太離譜、太危險」。

根據規定，起重機在模板清運過程中不得吊掛人員，該名男子未戴安全帽、未綁安全帶，也未採取任何防護措施，已明顯違反工安規範。

勞動部南區職災中心表示，將依《職業安全衛生法》與《職業安全衛生規則》第6條，對承包商裁罰3萬至30萬元，原因是違規使用起重機吊運人員，且模板本身並非合格搭乘設備。目前稽查人員已到場了解狀況。

這起事件發生在屏東縣府熱帶農業產業園區興建工程，公部門工程卻爆出工安違規，也讓外界質疑管理是否到位。

