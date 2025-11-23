學生不愛吃 校園日產廚餘500噸

立院社福及環委會20日前往桃園市觀音區泓橋環保公司考察廚餘處理專利技術，並呼籲相關單位讓優良技術可以推廣至其他縣市，當廚餘運至處理廠後，工作人員正在清除廚餘內的雜物。（范揚光攝）

校園團膳講求營養，但食材選擇、烹調方式相當局限，口味未必能讓學生接受，業者估計全國校園團膳每日產出約2000桶、500噸廚餘，占全台每日廚餘量約3成。隨著農業部公告禁止廚餘餵豬，各界盼透過「惜食」從源頭減少廚餘，除了教育部國教署菜單設計，家庭飲食教育也要加強。

環境部數據顯示，國內每日廚餘量約1779噸，餐盒食品公會全聯會則指出，校園團膳廚餘就占了500噸，占比約28％。許多基層教師不諱言，營養午餐顧名思義講求「營養」，食材選擇、烹飪方式被規定得很緊，難以兼顧到「好吃」，造成食物大量浪費。

桃園市陳姓國中教師表示，團膳廠商以人頭數計算烹調量，但國中生發育階段，食量跟喜好較不好拿捏，僅周三提供義大利麵、雞塊等特餐，學生比較愛吃，廚餘自然較少。此外，天候也會影響食慾，桃園市基於食安考量，湯品均要求熱食，學生在天氣熱的時候不愛喝。

有台北市家長則說，許多學校沒有自設廚房，團膳業者一早煮好送來學校，尤其有些業者從外縣市運送，菜品悶著時間變長，口味變得不好。且依照合約，團膳業者為了避免學生吃不飽，需提供備品，導致業者不敢減量，儘管學校不斷宣導惜食、進行食農教育，但學生不愛吃的就是不愛。

吳姓小學老師指出，除了青菜悶著容易變質、小孩不喜歡，其他烹飪方式也有規定，導致炸物太乾、滷物不夠鹹，連老師都無法喜歡，何況是學生。

餐盒食品公會全聯會理事長陳明信分析，營養午餐必須遵守國教署菜單設計，例如訂有營養成分及熱量標準限制、不可加味精、每日需有2種蔬菜等，設計立意良善，但存在太理想化的問題，部分菜品的接受度就是比較低，官方卻「理想化孩子會吃」，結果就是每次都會剩很多，建議設計菜單時應更貼近現實，而不是照著教科書走。

國教署回應，已請學校加強宣導於日常生活中落實惜食行動，包括購買適量食材、善用剩食、外食打包、分享多餘食物等，並透過妥善規畫餐食分量與食材保存方式，以有效減少廚餘產生。另請學校應定期了解學生用膳狀況，進行滿意度調查並提出改善計畫，提供學生營養又美味的餐食。