學生事務未必適合校務會議討論 《大學法》修法校長盼踩煞車

全國大學校長會議於高雄舉行。吳尚軒攝



在學生團體呼籲下，朝野立委提15版本《大學法》修正草案，擬將校務會議的學生代表由現行10分之1提高至5分之1或4分之1，但四大學協會今（22）日聯合提案持反對意見，呼籲漸進調整為10分之1至8分之1，台大校長陳文章建議，學生關注事務未必能於校務會議處理，建議可設立跨處室學生事務委員會，能更有效處理學生議題，對此教育部表示將彙整意見，與學生、教師團體持續溝通。

現行《大學法》規定，校務會議裡需有10分之1的學生代表，但教師、學生團體多年來呼籲提高，近期朝野立委總共提出15版本修正草案，提高為到5分之1或4分之1，並減少兼任行政職的教師代表，及增加學生於校長遴選的參與權等，對此教育部日前表示，會在全國大學校長會議上做最後徵詢。

廣告 廣告

全國大學校長會議今日在高雄舉行。國立大學校院協會、國立科大校院協會、私立大學校院協進會、私立科大校院協進會對於《大學法》修法聯合提案，建請考量《憲法》大學自治精神，尊重大學不同特性與私校董事會權責，落實公私分流治理，以穩定方式漸進式立法；書面資料則建議，將學生代表比例由現行不少於10分之1，調整為不少於10分之1至8分之1之範圍內，視校務發展需要及學生參與情形。

國立大學校院協會理事長、台大校長校長陳文章表示，校務會議各校一學期召開1-2次，最多年4次，討論議題通常是法規修正或系所成立等較大層面問題，學生關注議題如修課、住宿、留學等，不見得能透過校務會議處理，若刻意固定代表比例，反而讓學校經營失去彈性。

對此陳文章呼籲，學校可以設立跨處室的學生事務委員會，固定時間跟學生代表開會、處理學生事務，再到校務會議上報告，可能會更為合適。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果表示，私校董事會負擔學校經營，因此修法時要考量公私校不同，且不同學校規模不同、經費來源也不同，而校務會議比例應以各校實際教職員工數量考量，而校長遴選是否有學生代表，私校應有自主決定權力；靜宜大學校長林思伶表示，私校遴選都有納入包含教師等學校關鍵利害關係人，實務上已經有平衡多元性，所以不一定要納入學生代表。

陽明交大校長林奇宏也呼籲，各大學狀況都不同，比起《大學法》，更應該是要修子法跟施行細則，對於《大學法》部份，應該要思考如是否有新的教師聘任辦法，讓業界跟學界人可以互通，希望拉高討論層級，不是只討論代表比例。

對此高等教育司長廖高賢表示，校務會議是漸進式提高學生比例，同時要顧及學生實際參與，並視學校情形推動多元參與，校長遴選目前國立大學有8成學校納入學生代表，並沒有問題，教育部也會考量到私校是董事會經營，大家對學生參與校務是肯定態度，但怎麼兼顧各方有許多問題要思考，教育部會彙整相關意見，再跟教師學生團體持續溝通。

教育部次長朱俊彰則補充，其實也看到校長支持學生參與，提案中也有保障學生在校務會議的提案權，將提案門檻調整為依據學生代表人數，在這樣基礎上應該更能跟學生團體達成共識；教育部長鄭英耀則決議，將以本次會議討論基礎，與學生、教師及相關代表展開逐步對話。

更多太報報導

【深度報導】過半學生會投票率不到2成 修《大學法》能解校園「政治冷感」？

【深度報導】每個學生都有作文家教「問到飽」 AI浪潮下國文教育有轉機

【深度報導】解聘周台英就落幕？「師師相護」制度不改仍恐撞大學自治保護傘

【深度報導】管教衝突5年翻4倍 輔導、特教到家庭⋯⋯教師需要多少援助才敢管學生？