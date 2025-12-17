學生偷帶幼貓進宿舍 湖南職校舎監冷血摔死：貓主同意

湖南湘西職校宿舍管理員發現學生偷養貓，竟冷血活活摔死。（影片截圖）

湖南湘西一名職校宿舍管理員日前發現男學生未經允許將幼貓帶進宿舍，竟冷血將小貓兩度重摔在地致死，之後貓屍被發現遭棄於垃圾桶內，引發關注；事發後，涉事學校發布通報稱，學校第一時間調查處置，要求涉事宿管員賠禮道歉，並辭退宿管員。

極目新聞報導，男學生偷帶幼貓進宿舍，在宿舍管理員查寢時被發現，並要求將貓處理好，男學生解釋第二天已把貓交給班主任；由於貓掙脫，宿舍管理員情緒激動捉住貓之後，連續兩次摔在地上，舍監甚至表示，「他同意的啊，貓主人同意摔死的。」

報導指出，隨後，涉事學校發布情況通報稱，學校宿管人員在處理學生私養寵物過程中行為失當，造成不良影響。事發後，學校第一時間調查處置，要求涉事宿管員賠禮道歉。而且，學校已辭退涉事宿管人員，同時正式致函其所屬公司要求予以嚴肅處理。下一步，學校將進一步改善校園管理機制，強化教職員工管理，營造和諧友善的育人環境。

