學生偷抄聯絡簿遭老師「公審」！心靈受創家長提告 導師判賠3.9萬

北市國中導師公審學生偷拿聯絡簿，法院判賠3萬9000元。 圖：新頭殼資料照（示意圖）

[Newtalk新聞] 台北市中正區某國中陳姓學生因漏抄聯絡簿，向同學借用補抄，遭張姓導師在全班學生面前「公審」，不斷質問「你偷拿我們的聯絡簿」，導致陳姓學生出現創傷壓力症狀，家長憤而提告求償，台北地方法院一審判決出爐，張師應賠償3萬9000元，可上訴。

家長指控，2023年11月張姓導師在全班學生面前，公然指出陳姓學生竊取班上同學的聯絡簿，質問「你偷拿我們的聯絡簿」、「如果你是偷拿的，那就是違反校規了。請問跟誰借」、「唯一的解釋，就是你在別人不在的時候拿人家的聯絡簿啊」，並在事後還以「你好可怕」、「你不是可憐是可惡」羞辱陳姓學生。

廣告 廣告

陳姓學生在事件發生後出現創傷後壓力症狀並合併憂鬱情形，須心理治療至少1年，家長憤而對張姓導師提告，認為張師的行為侵害名譽權，更造成陳難堪、不適，向其求償2萬元醫藥費、8萬元精神慰撫金。

張師說明，事件起因於陳姓學生在同年11月1日請假未能抄寫聯絡簿，當天晚上陳透過補習班老師向同班同學借閱聯絡簿補抄作業。不過被借聯絡簿的學生反映，聯絡簿中記載部分私人內容，並不希望陳看到，因此張師轉而告知陳，若要借閱聯絡簿，需事先取得當事人同意。並強調當時在班上言論僅是提出疑問，並未直接指稱陳有竊取行為。

台北地方法院審理後指出，根據相關錄音逐字稿顯示，張師在短時間內多次以判斷式語句、封閉式問題指涉陳生偷拿聯絡簿。合議庭認為，張師是在全班學生面前處理聯絡簿爭議，相關言詞構成對陳的公開指涉，難以認定屬於合理且適當的查證方式。最終判決張師須賠償精神慰撫金3萬元，並負擔醫療費用9000元，合計應賠償3萬9000元。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

搭Uber爆糾紛「紙袋刮傷飾板索賠2千」！乘客PO網控訴被敲詐

中天主播林宸佑共諜案！遭羈押5軍人服役單位曝光