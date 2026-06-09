學生公車上突不適 司機一個決定暖哭乘客

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】清晨公車上一場突發狀況，見證公共運輸第一線的溫暖人情。台中市政府交通局與1999市民專線近日接獲多通民眾來電及來信，希望尋找並表揚一名守護身體不適學生的「暖心英雄」。交通局表示，台中客運駕駛吳文雄行車途中發現學生身體不適，立即通報119並陪同等候救護人員到場，即使面對部分乘客催促發車，仍秉持生命安全優先原則，冷靜協助學生就醫，展現公共運輸從業人員的專業與服務溫度。交通局表示，駕駛展現最珍貴的交通人本精神，將請台中客運予以表揚。

廣告 廣告

▲關鍵時刻不離開！台中市公車駕駛吳文雄陪伴身體不適學生等待救護，感動車上乘客。

交通局長葉昭甫指出，6月4日上午5時50分自南區明德高中發車開往豐原高中方向12路公車，行經豐原區一家工廠附近時，車上有學生身體發生異狀，現年59歲、服務於台中客運14年的駕駛吳文雄，第一時間察覺後，立即上前關心並迅速撥打119請求救護車支援，爭取黃金救援時間，讓學生盡快獲得專業醫療照護。

「安全最重要」，台中客運表示，駕駛吳文雄處置步驟，堅持等救護人員抵達現場，確認完成相關評估接手照護，才返回駕駛座繼續執行班次勤務，過程沒有因班次延誤忽略需要幫助的乘客，不因乘客催促倉促離開，選擇陪伴與守護是正確決定，公司也將表揚吳姓駕駛。

交通局進一步說明，救護車抵達現場僅數分鐘，駕駛考量學生在路旁獨自等待救援，公車開上路也不會放心，乘客大都能體諒，重新行駛後，路況順暢未影響到站時間。當獲悉民眾感謝信湧入希望表揚時，駕駛低調的說「這是應該做的」

葉昭甫指出，等待救護車抵達期間，部分乘客因趕上班、上課，對於班車暫停感到焦急，提高聲量希望公車盡快發車，面對壓力吳姓駕駛保持冷靜與專業態度，耐心說明救援處理流程，準點是服務品質的重要指標，但生命安全永遠是最高原則。

來信民眾提及，在講求效率與速度的現代社會裡，吳姓駕駛願意將一名陌生學生的生命安全擺在首位，令人由衷敬佩。這份善意不僅幫助一位需要協助的學生，也讓車上許多乘客親眼見到人與人之間互相關懷的力量，感受到社會仍充滿溫暖與希望。

交通局表示，吳文雄駕駛111年曾榮獲交通局金運獎優良駕駛肯定，平時工作認真負責、服務熱忱深獲好評。臨場應變能力與同理心守護學生安全，也讓社會了解第一線公車駕駛長默默付出的價值，台中市每日有近8,000班次公車路網服務，駕駛長堅守崗位，每一趟公車旅程不僅安全便利，更充滿溫馨與關懷。

葉昭甫肯定公車駕駛吳文雄以專業判斷與暖心行動幫助學生，還送上礦泉水讓學生飲用，這幕貼心關懷感動乘客，紛連繫相關平台表揚優良駕駛。他也勉勵公車駕駛秉持「安全第一、服務至上」的精神，確保行車安全，期待民眾給予全市237條行駛路線的駕駛長更多掌聲，讓善的力量持續傳遞，共同打造更友善、更幸福的宜居台中。