學生包紮競賽 模擬強震救護

競賽首次導入「計分安妮」智慧教具。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

為強化基隆市各級學校師生，在災害發生時應變與急救能力，深化防災教育向下扎根。基市教育處與消防局在七堵區百福國中體育館，辦理「基隆市一一四年緊急救護包紮競賽」。

競賽以強震災情模擬為設定，基隆市共有十五所國中，三十組隊伍共計九十名學生參賽。競賽最大亮點為首次導入「Little Anne QCPR計分安妮」智慧教具。在操作時，系統可以即時呈現出許多重要數值，例如「按壓深度、按壓速度、胸回彈完整度及流程」是否確實的訊息。裁判先確認各隊流程正確，再依計分安妮數據進行排名。在評分後，對於各隊伍的建議事項也回饋給學校，作為後續防災教育與精進的參考。

參賽學生表示，透過實作訓練，不僅掌握包紮技術與ＣＰＲ操作步驟，深刻理解到「懂得自救，才能救人」的重要性。