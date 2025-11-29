學生問中國攻台 總統：不管是否動手都要做好準備

（中央社記者溫貴香、吳書緯台北29日電）總統賴清德今天答覆青年提問中國是否打過來時表示，他的作法是「勿恃敵之不來，恃吾有以待也」，不管中國有沒有動手，台灣要做好準備；有一些媒體與民代誤會，國際社會講2027，是指中國要做好攻台的準備，倒不是說2027年那一年要攻打台灣。

賴總統下午出席今周刊所舉辦「總統與青年論壇」，與來自全國各地200多名高中生互動交流，聽取高中生的提案並給予回饋，並回答學生事先在網路的提問，以及學生在現場的提問。

廣告 廣告

針對網路提問中國是否會打來，總統說，中國會不會打來，他應該是最關切的人，這個問題是身為總統最關切的問題，他的作法是「勿恃敵之不來，恃吾有以待也」，不管中國有沒有動手，台灣要做好準備；國際社會都講「2027年之前要做好攻台的準備」，有一些媒體與民意代表誤會了，國際社會講2027，是指中國要做好攻台的準備，倒不是說2027年這一年要攻打台灣。

總統指出，這就是為何他上任後，就要提高國防預算，希望明年達到GDP的3%以上、2030年達到5%，更在總統府成立全社會防衛韌性委員會做全面準備；而最近政府發放「小橘書」（全民安全指引），就是希望在面對天災、颱風、地震時，可以經由這本書了解如何保護自己又幫助別人。

總統表示，國防特別預算主要達到3個目標，第一，打造台灣之盾，就像下雨總要撐把傘，如果中國飛彈打來、無人機過來，總要有「台灣之盾」，保存戰力、保護關鍵基礎設施、保護全國人民生命財產的安全。

總統說，其次是人工智慧化時代來臨，國防的攻防體系也要導入人工智慧，不是用個人去看，中國打過來一定是複數，台灣用人工智慧區分高中低空有效攔截。

第三是國防工業，總統表示，台灣是全世界少數幾個國家有能力打造國防工業，國防工業需要創新，未來是無人機、機器人、無人艇等各型無人載具，非常需要年輕人投入，用創新的思維投入這個領域，讓國家更安全、產業升級轉型、經濟更進步、收入能夠更好。

對於台灣未來十年不能錯過的3個機會，總統表示，3個機會分別為智慧化、淨零轉型以及國際角色，當台灣成為國際社會信任、負責任一員的時候，「我相信國際社會也會給台灣許多機會。」

針對打詐議題，總統說，台灣一天大概有500、600件詐騙案件，他上任總統後，要求警政署要統計破獲案件、追回詐騙金額等，也要求警政單位不能夠隱瞞、全部都要彙整；正如提問同學所說，除了提高刑責與量刑，政府還成立詐騙防治中心，並提出打詐綱領政策，透過識詐、反詐、阻詐、堵詐、懲詐等5步驟，政府明年也將有新台幣90億元的預算投入打詐工作。

對於總統職務的每日工作內容，賴總統分享，總統同時也是三軍統帥，所以總統的工作是對外代表國家，從事外交、締結條約，對內就是領導三軍、全國人民，守護國家安全，並要依法公布法律、發表命令與任用政府官員等，這是憲法明定的職責；他的工作就是讓國家更安全，讓台灣的經濟能夠更好，能夠把人民照顧得更好，他每天都為了這3個目標在忙碌。（編輯：林克倫）1141129