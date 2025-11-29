學生問中國會打來嗎？ 總統:2027攻台是指「準備」

總統出席一年一度周刊舉辦與青年的座談。（圖／今周刊共訊）

總統在29日舉辦的年度青年座談會上，與學生進行直球對決的問答交流，回應了多項青年關切議題。當被高中生直接詢問「中國會不會打來？」時，總統表示這是他最關心的問題，並澄清國際社會提及的2027年是指中國要完成攻台準備的時間點，而非確定動手的年份，但強調台灣無論如何都會做好準備。此外，座談中也討論了通貨膨脹解決方案、媒體識讀教育、投票年齡下修可能性等多項議題。

在這場與青年的年度對談中，總統面對學生關於中國是否會攻台的直球提問時，給予了認真回應。他澄清了媒體和民意代表的誤解，表示國際社會所說的2027年指的是中國要完成攻台的準備工作，而非確定在那一年發動攻擊。總統強調，無論中國有無動手的意圖，台灣都會做好充分準備。這也是對他稍早發言的進一步澄清，雖然他的臉書曾有修改相關內容的紀錄。

關於通貨膨脹問題，當學生提出疑問時，總統反問學生有什麼想法，學生直接建議「提高薪水」。總統表示政府已要求私人企業在獲利時應為勞工加薪，但成效仍有待觀察。另有學生呼籲加強媒體識讀教育，總統當場表示認同，並指出教育部目前在這方面的工作做得不夠，需要加強。來自台東的學生則關心投票年齡下修的可能性及配套措施。總統表示行政院目前沒有這項計畫，且此事需要立法院朝野有共識才能推動，同時認為應採取漸進措施。

總統賴清德（圖／TVBS）

對於在野黨要求總統到立法院報告1.25兆軍購特別預算的呼籲，總統表示願意在符合憲政程序且朝野黨團有共識的情況下，前往國會就國政方針及國防特別預算向人民報告。

在輕鬆的話題中，有學生詢問總統原本的夢想，總統回答是當醫生，隨後反問該學生的夢想。學生回答「我要成為總統」，引起現場笑聲。提醒這位學生，若未來20年加倍努力，最快40歲有機會就能參選總統。

