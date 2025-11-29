學生問中國會打來嗎？賴清德喊就是要準備：勿恃敵之不來

即時中心／顏一軒報導

總統賴清德今（29）日下午出席「2025總統與青年論壇」，當場答覆自561個網路提問所抽出的4個問題，內容涵蓋中國武力犯台、台灣未來的國際機遇等問題。賴清德強調，台灣必須透過國防特別預算強化自身的實力，讓可能在2027年做好攻台準備的中國不敢輕舉妄動。他也指出，包括全面智慧化時代、淨零轉型、維護台海和平穩定，都是台灣必須把握住的機遇。





面對莊敬高職的同學直白提問，中國會打來嗎？賴清德表示，自己是最關切這個問題的人，我們要「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，就是要做好準備。現在國際社會都關注，中國將在2027年做好攻台準備，但不管他們有沒有動手，我們都要做好準備。

賴清德說，所以他上任總統後就提高國防預算，希望在明年可達GDP的3%以上，2030年達GDP的5%，同時也在總統府成立全社會防衛韌性委員會，希望強化全社會防衛韌性，現場也會發給每一個同學一本「小橘書」，經由這本書，讓大家知道當危機來臨時，了解如何保護自己、幫助別人。

最後，賴清德指出，政府最近提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，主要有3個目標。首先是打造「台灣之盾」（T-Dome），如果中國飛彈、無人機過來，要有「台灣之盾」保全我們的戰力、關鍵基礎設施、全國人民生命財產的安全；其次是人工智慧化的時代來了，國防體系也要導入人工智慧，能夠高速感知、高中低空有效攔截；第三是投入國防工業，這需要年輕人用創新的思維投入，讓國家更安全，也讓產業升級轉型、經濟更進步、收入更高。

