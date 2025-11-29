學生問：中共會打來嗎？ 賴：不管是否動手都要做好準備

台北市 / 綜合報導

總統賴清德昨(29)日出席，由周刊主辦的青年論壇跟全台灣2百多位高中生直球對決，學生除了關注台灣在國際舞台的定位之外，也關心國防議題，還有人辛辣提問「中國會打來嗎」，對此，賴清德回應，2027是指「準備」倒不是說那一年會攻台，但不管中國有沒有要動手都要做好準備。

「青年論壇」主持人呂捷VS.總統賴清德說：「中國會打來嗎，不是我問的啦，你們去網路找啦。」透過網路辛辣提問讓全場倒抽一口氣，總統賴清德笑出聲決定正面迎擊，總統賴清德說：「國際社會都講中國在2027年之前要做好攻台的準備，倒不是說2027年那一年它要攻台(動手)，但不管他們有沒有動手，我們都做好準備。」

藉此澄清外界對2027年時間點的誤解，總統賴清德參與周刊論壇「快問快答」跟年輕世代溝通對話，而除了國防議題之外學生也關心台灣未來，在國際舞台的定位，「青年論壇」主持人呂捷VS.總統賴清德說：「台灣未來最不能錯過的3個機會是什麼，在未來10年國際上到底有什麼樣大事情需要台灣，未來全面智慧化的時代需要台灣，台灣要把握住。」

放眼未來10年，賴清德點出包含智慧化、淨零轉型、國際角色都是關鍵，只不過談到演算法議題，又接著繞回強權威脅，總統賴清德說：「那當然這個問題也不是只有台灣有，但其他國家都重視，但台灣特別嚴重，「壞鄰居」的威脅這個特別嚴重，學校每一學期至少辦一場媒體識讀講座，教育部回去參考一下。」

當場指示同台的教育部長鄭英耀，將學生提案拿回去參考，學生VS.總統賴清德說：「我想問你，你小時候的夢想是什麼，小時候的夢想是當醫生，那妳的呢，妳有沒有夢想(什麼夢想)，我要成為總統。」在青年論壇「台灣未來式」，熱絡互動要拉近跟學生的距離。

