學生問「中國會打來嗎？」賴清德：不管他們有沒有動手，都要做好準備。曾薏蘋攝

賴清德總統今出席「2025總統與青年論壇」，與超過兩百名高中生面對面對談，還有網路提問，學生問題五花八門，被學生問到「中國會打來嗎？」賴清德表示，這問題很真的很重，會不會打來是身為總統最關切的問題，「我的做法是，勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。「不管他們有沒有動手，都要做好準備」。

賴清德從學生提出總統日常、國家願景到打詐政策等問題，都直球對決、來者不拒。

被莊敬高中學生問到，「中國會打來嗎？」賴清德說，「我們要做好準備」，國際社會都講，中國在2027年以前要做好攻台的準備，有些媒體跟民代都誤解了，是指中國要做好攻台準備，「不管他們有沒有動手，都要做好準備」。

他說，這就是他一上任總統後，為什麼要提高國防預算，總統府也成立防衛韌性委員會，還有發小橘書。

他要強調是，國防特別預算要達到三目標，打造台灣之盾、人工智慧話時代來臨，國防體系也要導入人工智慧，可以很快高速感知、有效攔截，第三就是國防工業，需要創新，需要年輕人投入這個領域。

此外，學生問到「總統的工作是什麼」，賴清德表示，總統同時也是三軍統帥，對外代表國家，從事外交、締結條約，對內則要領導三軍、全國人民，守護國家安全。另外總統也必須依法公布命令、發布命令、任用政府官員。總統認為，他的工作就是讓國家更安全。讓國家更安全，第二則是讓台灣經濟更好，第三則是能夠把人民照顧的更好。

也有同學詢問打詐議題，總統表示，全台灣一天大概有五、六百件詐騙案件，因此他上任總統後，要求警政署需要統計破獲案件、追回詐騙金額等，要求警政單位不能夠隱瞞、全部都要彙整。也一如同學所提，提高刑責與量刑，並且通過《詐欺犯罪危害防制條例》 打擊詐騙，同時也修正《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》及《刑事訴訟法》等「打詐四法」，希望解決詐騙問題、提高刑度。最近法務部又提出《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案 ，要再提高刑責，只要詐騙一億元以上，至少七年以上有期徒刑量刑。

總統表示，不只有法律，政府還成立詐騙防治中心，包括內政部、法務部、金管會、數發部、NCC等都參與在內，大家組成一個團隊在打擊詐騙。第三，政府也提出打詐綱領政策，現在已經進入到2.0，並且分成五個步驟，分別是識詐、反詐、阻詐、堵詐、懲詐。識詐方面，透過各種管道與宣傳，讓民眾了解各種形式的詐騙。反詐方面，則是由數發部負責，透過機器人在網路上巡視進行反詐騙工作。

他說，阻詐方面，則是透過金融單位協助，阻止錢被領走。堵詐方面，則是委由中華電信、NCC等協助。最後一個懲詐工作，則是提高量刑。除此之外，國家也編列額外預算，明年預計會有九十億元投入打詐工作，總統強調，國家非常重視打詐，也呼籲同學可以下載警政署的打詐儀表板 ，APP中紀錄每一天發生的案件、內容，可以讓更多人知道目前在流行什麼樣的詐騙，就能夠讓越少人被詐騙。

