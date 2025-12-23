學生問「願不願喊互不隸屬」遭鄭麗文反駁 黃暐瀚：說「中華民國是一個國家」有什麼錯？

國民黨主席鄭麗文。 圖：黃建豪／攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨日晚間赴東吳大學演講並開放學生提問，有學生對鄭麗文提出有關統獨立場問題，「想詢問主席，願不願意喊出中華民國和中華人民共和國互不隸屬？」鄭麗文表示，中華民國當然是一個國家，並說學生不需要這樣子去挑釁地問。對此，資深媒體人黃暐瀚今（23）日表示，完全不覺得強調「中華民國是一個國家」這句話有什麼挑釁。

針對學生提問，鄭麗文回答，中華民國是不是一個國家？當然是一個國家，接著她語氣加重，刻意放慢講話速度表示，「不需要這樣子去挑釁地問」，儘管中華民國與中華人民共和國互不隸屬，但「同屬一個中國」，這就是《中華民國憲法》白紙黑字的規定。她立刻接著反問「到底是誰對中華民國有質疑呢？是誰對中華民國代表的價值想要扭曲呢？想要改寫呢？不言而喻。」

黃暐瀚今日在社群平台上貼出一小段鄭麗文跟學生對談的新聞畫面，並直言，「我完全不覺得強調『中華民國是一個國家』這句話有什麼挑釁」。

他還說，中華民國與中華人民共和國，當然是互不隸屬，憲法告訴你遙遠的西邊有屬於國家的土地，「但憲法有告訴你，要跟現在統治那塊土地上的『另一個國家』，硬統成『一個國家』嗎？沒有。」

