學生回憶沒了…曾是潮流地標！「小西門町」淪死城 滿街「出租空店」在地人曝原因

板橋後站商圈曾是學生最愛的「小西門町」，如今滿街出租、空蕩蕭條，讓老板橋人看了心碎。（翻攝自google maps）

曾經人潮爆滿、被譽為「小西門町」的新北市府中捷運後站商圈，如今卻慘變空城！最近有網友拍下影片分享現況，街道冷清、店面一間間關門、滿街「出租」看板，讓不少在地人驚呼「時代的眼淚」「學生回憶全沒了」。

而對於商圈沒落的原因，許多民眾點名「警方取締攤販」是主因，痛批「要毀掉一個商圈，只要3年就夠」。

人潮退散！板橋「小西門町」淪為冷清街區

網友在Threads上傳影片，畫面中可見板橋後火車站商圈如今滿是蕭條景象。巷弄兩旁的商家大多鐵門深鎖，不少店面懸掛著「出租」招牌，僅剩夾娃娃機店與少數服飾店仍在撐場。

廣告 廣告

「板橋後站，如今……」街上人煙稀少，昔日熱鬧的小吃攤全數消失，只剩下圍籬與塗鴉牆，讓原PO十分感嘆。

影片曝光後，引發網友一片感慨：「以前放學一定來逛，現在居然變成這樣！」「以前國中時超熱鬧，買衣服、拍貼、吃小吃，現在整條街都空了。」「那時候的後站跟『板橋原宿』一樣潮，還有藝人會來透明櫥窗訪問！」

不少人直呼「這畫面太心碎」，更有人說：「後站對我們那代人來說，是青春的地標。」

沒落原因曝光？在地人怒指「警方天天開單」

針對商圈沒落原因，當地民眾直言關鍵在於警方「天天取締攤販」！

有人氣憤指出：「熱鬧20年，要毀掉一個商圈只要3年！」「整天抓違規攤販、開單，誰還敢擺？」「沒有攤販就沒人潮，店家也撐不下去，最後就像師大夜市一樣死城化。」有居民感嘆：「說要整頓市容，結果整頓到連人都沒了。」

更多鏡週刊報導

她吃爭鮮「塩味文蛤」驚見寄生小螃蟹！退餐後「挖過的蛤蜊竟又出現迴轉台」 業者回應曝

「不理同事是否方便」他請假請好請滿拒加班！被動收入8萬 網力挺：這叫底氣

捷運族注意！門上的「神祕號碼」用途超實用 下次掉東西快報這組數字