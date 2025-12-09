學生圓夢赴美見習棒球 總統盼在球場、後勤與運科發光

（中央社記者溫貴香台北9日電）總統賴清德今天表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」支持18名全台各地高中生到美國，見習棒球產業的規模、系統與專業，他期許學生們未來不管在球場發光發熱，或是在後勤、運動科學、轉播與運動防護等不同位置上努力，都是台灣棒球產業很重要的力量。

總統晚間在臉書發文，並同步在youtube頻道推出「追夢事務所第2集：總統二刀流挑戰大公開！青年赴大聯盟見習棒球返台向總統下戰帖」最新影片。影片敘述，台灣青年到棒球發源地美國，在世界頂尖的運科基地、與加州的道奇隊與教士隊實地學習，從數據分析到球賽營運，深入球場內外的每一個細節。

總統在影片裡表示，這次的追夢事務所拍攝，學生們邀請他進行「一日二刀流挑戰」，而自己從小就熱愛棒球，當有機會把同樣喜歡棒球的青年們送到美國大聯盟見習，讓他十分羨慕。

總統說，這些學生在14天的見習，看見棒球產業的規模、系統與專業，也有不少人找到屬於自己的方向。學生們也把投球、打擊，以及在美國職業棒球大聯盟學到的運動科學知識跟他分享，真的把這趟旅程的收穫帶回台灣。

總統指出，這些小球員們來自台灣不同城市、不同背景，許多人是從社區棒球一路努力上來，他們都同樣熱愛棒球，未來不管是繼續在球場上發光發熱，或是在幕後的後勤、運動科學、轉播與運動防護等不同位置上努力，都是台灣棒球產業很重要的力量。

總統在影片裡也以棒球衣搭配運動鞋現身，與球員們練球並聆聽心得分享。內壢高中的黃小宸表示，這次到洛杉磯天使隊的小聯盟，學習如何透過後勤工作幫助球隊、收穫滿滿；她期許自己能以「女性棒球先行者」身分，用行動打破性別框架，讓更多女孩勇敢追求棒球夢。

新竹高中李育昇則觀察，美國球迷跟台灣球迷應援文化有很大差異，並跟總統分享最喜歡的投手是聖地牙哥教士隊的馬斯葛羅夫（Joe Musgrove），他曾投出隊史首場無安打比賽而聞名，以及日本的達比修有；總統隨即表示「我前兩天才碰到他」，在場球員一聽相當驚訝，總統隨即笑稱：「開玩笑的！」

平鎮高中的王麒翔、成功高中的許鈞翔都認為，借鏡國外經驗，更加了解運動科學如何實際幫助體能訓練。成功高中的黃湛閎更直言，「與其等待下一個大谷翔平，更想在台灣孕育出無數偉大球員的環境。」

影片最後，球員們送上道奇主場球衣，總統說：「很貴重」，他希望將球衣留給球員們，激勵大家繼續熱愛棒球，並鼓勵大家無論場上或幕後，都需要各種英雄，運動產業才撐得起來，也不要因為一時的困難而放棄，國家都會支持大家。

據了解，此次「強棒出擊築夢全壘打」計畫，共支持18名來自全台各地高中生，前往美國進行14天圓夢行程，實地參訪美國大聯盟與小聯盟球隊、棒球運科訓練機構等，面向包括體能訓練、球技提升、防護與數據分析到行銷賽事管理，盼借鏡美國運動產業發展經驗，為圓夢青年拓展視野、助益台灣運動及棒球產業的發展。（編輯：林克倫、楊凱翔）1141209