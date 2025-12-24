學生團體：18歲至35歲界定為青年 盼朝野支持政院版

（中央社記者王揚宇、郭建伸台北24日電）立法院朝野黨團18日協商青年基本法草案，對於青年年齡界定未達共識。民進黨立委林宜瑾等人與青年、學生團體今天召開記者會，呼籲朝野支持行政院版，將青年年齡界定為18歲以上35歲以下，並盡速三讀。

立法院程序委員會23日已將行政院、朝野立委所提青年基本法草案，列為26日院會討論事項。

台灣青年民主協會常務監事陳翊晉、世代共好協會理事長張育萌、台灣學生聯合會秘書長蕭正傑、台灣一滴優教育協會常務監事陳胤嘉與民進黨立委林宜瑾、鍾佳濱、張雅琳、吳思瑤、陳秀寳、范雲、郭昱晴在民進黨立法院黨團記者室，召開青年基本法記者會。

記者會討論重點之一，在於青年的年齡界定。行政院版草案，青年指18歲以上35歲以下的國民。台灣民眾黨立法院黨團版本，青年為16歲以上35歲以下國民。

林宜瑾表示，很多青年團體支持行政院版，希望台灣民眾黨立委劉書彬不要用無以服人的論證基礎，卡住整部法案的審議進度，且劉書彬堅持的起算時間，除了作秀外，沒辦法想像有多良善的動機。

陳翊晉說，朝野黨團上週協商青年基本法草案，納入18歲公民權。對於青年年齡的界定，他希望各界支持行政院版草案，將年齡界定為18歲至35歲，並盡速完成三讀。

張育萌表示，民間團體支持行政院版本，是因為過去從青年署、教育部到行政院，與民間團體有非常多的討論，現在跨黨派也形成共識，應該從18歲開始計算，且台灣行之有年的兒少法，也是定義18歲以下為兒少，符合聯合國兒童權利公約。

陳胤嘉指出，呼籲朝野支持行政院版草案，將青年的年齡定為18歲至35歲。青年基本法是建立完整青年政策體系的關鍵法案，期盼本會期完成三讀。

蕭正傑說，落實18歲公民權是非常重要的事情，樂見朝野共同回應，也希望政府促進青年的公共參與。

對於民進黨立委的訴求，台灣民眾黨青年部主任劉昱鴻說，青年基本法之所以延宕至今，關鍵從來不在於意見分歧，而在於民進黨手握權力卻刻意拖延、惡意杯葛。如今還在記者會上睜眼說瞎話，試圖收割成果，政客行徑，青年看了只會更加心寒。（編輯：萬淑彰）1141224