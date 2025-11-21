學生在男宿舍「調查針孔偷拍」 Darren邱凱偉「扮水電工」闖現場

Darren邱凱偉化身「水電工」爬梯、拆卸樣樣來。小公視提供

沉浸式解謎實境節目《成仁高中偵探社》這次真的玩大了！本週案件為男生宿舍驚傳針孔偷拍，攝影機被拆出六顆、主機卻不翼而飛，意味偷拍可能仍在進行中！學生嚇到不敢洗澡、偵探社整組神經緊繃，主持人視網膜更語重心長表示：「不只是一場破案遊戲，更是一次良知與判斷的考驗，挖掘真相、保護受害者。」將於22日晚間九點播出。

究竟在Darren邱凱偉aka水電工的幫助下能不能成功破案呢。小公視提供

這次十位學生必須分組行動，深入三大地點調查，包括舍監辦公室破解加密隨身碟、到男生宿舍找針孔、再於交誼廳回推真相。一條密碼一份線索，破不了就等著淘汰。過程中每一秒都緊張到爆，錄影現場彷彿能聽見學生心跳聲。

廣告 廣告

Darren還把NPC「突擊盤問技能」點滿，各種靈魂拷問。小公視提供

然而，門突然被推開，「水電工阿欽」登場！本集重量級NPC由Darren邱凱偉擔綱，他手拿報修單闖入現場：「咦？你們舍監怎麼好久沒聯絡？是去度假還是出事？」學生瞬間冷汗直流，被迫現場告知偷拍案。Darren：「什麼？針孔？還在錄？夭壽喔這一定要找出來！」瞬間加入調查小隊，甚至陪學生回偵察點重新重整線索，NPC做到這個程度根本是「劇情密碼級SSR」。

參賽者張恩瑋曾經飾演《我的婆婆怎麼那麼可愛》Darren的兒子。小公視提供

驚喜還沒結束，製作單位特別精心安排，Darren與《我的婆婆怎麼那麼可愛》中的「兒子」張恩瑋竟然在《成仁高中偵探社》再同框！張恩瑋一看到Darren就吐槽：「爸？怎麼變水電工？」Darren立刻接球：「騙不到你阿嬤就來斜槓嘛！錢都被阿伯跟叔叔拿走了！」笑點滿分。Darren看到F.F.O隊長胡勝銘，還靈魂拷問：「欸同學很帥喔，有沒有女朋友？」胡勝銘直接害羞：「沒有沒有……真的沒有！」戲劇緊張氛圍瞬間被戳破。

Darren與《我的婆婆怎麼那麼可愛》中的「兒子」張恩瑋在《成仁高中偵探社》再同框！小公視提供

雖然花絮笑點不少，但本集議題卻完全不輕鬆。刑法第315─1條明訂，無故以錄影、錄音、照相或電磁紀錄竊錄他人非公開活動、談話或身體隱私部位，可處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。談及偷拍行為學生也嚴肅表示：「非常噁心低級的行為。」主持人視網膜也直言：「有些鏡頭不該存在，有些視線不該出現。發現有不仁不義的事情要挺身。」

Darren邱凱偉化身「水電工」協助視網膜偵探團隊破案。小公視提供



回到原文

更多鏡報報導

畢書盡「父親成通緝犯」25日出庭 曾被爸爸丟中國「打黑工」關係疏遠

范姜彥豐中國節目演唱〈原來〉李榮浩頻頻點頭 公開好消息：拾起碎片、面對現實

小禎男友情人節「喝醉遭送警局」 被陌生人「笑是大叔」圍著唱〈分手快樂〉