學生報考學測科數逐年增 全教總憂參採標準混亂導致
學測必考5科從108學年度起改為依報考校系要求選考，繁星推薦及個人申請校系最多只能使用4科，也就是5選4，但部分學生仍是5學科、6考科全報。
考生余同學表示，「數A、數B都報，反正看哪1科分數高吧。」
考生陳同學認為，「可能這科考的特別好，那就是學校可以多選科系。」
全教會觀察，學生平均選考科目數逐年上升，111學年度為4.38科、112學年度是4科、113學年度為5.02科、114學年度為5.05科，今（2026）年平均高達5.10科，顯示學生在大學招生參採標準混亂下被迫多考自保。
全教總高中委員會主委巫彰玫表示，「大學用提高鑑別度這個理由，作為一個他們要去擴大參採的方式，可是這樣子就違背當初108課綱設定的是讓學生可以適性揚才。」
全教會言明，不能只為了大學選才、且還是少數的頂尖熱門校系，去違背108課綱招生引導培育人才的目標。升學輔導專家則說，這3年的參採會很亂，因為頂大要搶好學生，一般大學要搶學生，調整參採就是為了招生。
大學問執行長魏佳卉指出，「除了頂尖熱門科系，多數學校早已失去設門檻的本錢，因為設了門檻等於拒絕學生。這種全面降低標準的趨勢，正在瓦解多元入學的篩選機制和專業。」
全教會表示，若僅頂尖熱門校系可跨域採計，對整體發展不是好事。招聯會回應，考試組合反映系所特色，從必考轉選考，減輕不必要升學壓力，而AI時代下，提供彈性讓學生特質與大學選才目標能精準對接，培養跨域潛力人才。
試辦五專完全免試入學反應熱烈 招生名額成長75%
跨領域趨勢起 台大推「校學士學程」自組必修學分
大學特殊選才不看學測成績、學習歷程 補教業看準商機插旗
